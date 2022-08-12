竹北西區農漁困境 鄭朝方提產業升級轉型
2022/8/12 18:22（8/12 18:31 更新）
民進黨竹北市長提名參選人鄭朝方（右）團隊12日指出，振興西區產業與文化以及對生活環境的優化，是鄭朝方所提政見目標，因此鄭朝方從西區出發，陸續拜訪蜂園、烏魚養殖班等，了解漁、農等產業困境，並提出城市行銷等政策。（鄭朝方團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月12日
（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方走訪竹北西區，了解漁、農等產業困境，他今天提出城市行銷等政見，如整建在地店家振興產業，輔導產業升級及品牌創建，盼助產業轉型。
鄭朝方團隊今天發布新聞稿指出，振興西區產業及文化與對生活環境優化，是他提出政見目標，因此，從西區出發，陸續拜訪蜂園、烏魚養殖班等產業。
慶豐烏魚子負責人黃慶豐表示，時代改變，面對的問題也不太一樣，漁業面對人才斷層與產業轉型的困境，盼能改變竹北西區產業現況，提振產業能量。
鄭朝方說，西元2021年2月「新竹縣竹北市水月休閒農業區」範疇畫定，可惜竹北市公所還停留在初期開發層級，未來若能擔任竹北市市長，將以永續為價值核心，並就「漁農傳產青創升級」實際需求，進行配套政策規劃，輔導產業升級及協助品牌創建，帶領西區產業成功轉型。
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鄭朝方也前往竹北西區的愛蜂園參訪，鄭朝方表示，新竹蜂蜜品質很好，也代表新竹擁有良好天然環境條件，但產業轉型跟升級要年輕世代加入，以注入新的創意與活力，這是發展竹北西區的重要關鍵。
鄭朝方說，產業推廣需包含整體城市行銷，公部門與民間合作才能創造雙贏，應協助創建地方品牌並整建在地店家，打造竹北在地特產，吸引更多青年願意返鄉。（編輯：方沛清）1110812
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