蔡適應合體總統看板推捷運 謝國樑提淨水車解困境

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民進黨基隆市長參選人蔡適應16日在五堵交流道附近掛起與總統蔡英文等人合體的看板，預告基隆將成為第6個擁有捷運的城市。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月16日

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天掛起與總統蔡英文等人合體看板，預告基隆將成為第6個擁有捷運的城市；國民黨參選人謝國樑則提出透過「國軍野戰淨水車」，緩解水情困境。

蔡適應在五堵交流道附近掛起與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及基隆市長林右昌合體的「基隆捷運」看板。蔡適應透過新聞稿表示，基隆捷運在基隆已討論近20年，但都只聞樓梯響，甚至還在2010年被交通部退回，從此沒有動靜，近年才在蔡總統、蘇貞昌、林右昌和他的努力下，達到前所未有進度。

蔡適應說，基隆捷運已在6月初辦理3場環評說明會，正依蒐整到訊息修調，完成後就可送環保署審查，綜合規劃也在收尾階段，希望能在最快時間送交通部審議，他有信心能獲得最多市民認同，帶領基隆成為全國第6，也是非直轄市中第1個擁有捷運服務的城市。

基隆市水情稍緊，謝國樑表示，14日晚間接獲國小同學從新聞報導得知「國軍野戰淨水車」訊息，也就是透過淨水車將海水淨化成淡水，第一時間了解後就趕往立法院，懇請立法委員陳以信幫忙，提請國防部幫忙研擬，是否能在不影響戰備下，援助基隆解決當前水情困境。

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謝國樑指出，缺水是民生大問題，他在社區看到許多民眾提著水桶來來回回，非常能感同身受。倘若國防部在研擬各項條件過後確定可行，對於當前基隆水情一定能有所幫助。

此外，基隆市府規劃在火車站北口至KEELUNG地標興建纜車，無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，基隆有一大「天敵」即多風、多雨氣候將影響觀光意願，若再加上連日大雨、打雷，纜車只能被迫停駛，維修成本又是一筆可觀數字，或許可考慮走地面山路，「基隆太平青鳥纜車」參考「香港太平山纜車」經營模式，期許能克服氣候並達到損益兩平。（編輯：方沛清）1110816