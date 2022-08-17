藍：貧富差距變大 年輕人海外發展成詐騙集團肥羊

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨今天表示，台灣貧富差距變大，台灣人到柬埔寨淘金夢遇害，就是因為在台灣低薪結構下，年輕人追夢沒有希望，只能往海外發展；如今台灣人已成海外詐騙集團的肥羊，政府卻無力解決問題。

國民黨今天召開「貧富差距創新高，台人受困柬埔寨，蔡總統你富了誰，窮了誰」記者會，文傳會副主委練鴻慶表示，過去身兼民進黨主席的總統蔡英文參選總統時，質疑前總統馬英九執政「富了誰、窮了誰」，當時台灣在20等分位的統計下，貧富差距達75倍；但2020年的20等分位貧富差距，已達149倍。

練鴻慶指出，財政部雖改口說20等分位的統計不夠精準，但若以一般國際標準的5等分位統計來看，台灣貧富差距在2020年達到6.13倍，2021年為6.15倍，也一樣創下10年來新高。

受邀出席記者會的國民黨桃園市議員參選人張碩芳表示，因為台灣的貧富差距、人民窮，導致年輕人需要跨海淘金，而這也與台灣低薪結構息息相關，年輕人追夢沒有希望，只能往海外發展，這現象早在10年前就已經出現，但這10年來政府做了什麼？如今台灣人已經成為海外詐騙集團的肥羊，政府卻無力解決問題。

國民黨新北市議員參選人戴湘儀表示，貧富差距大，薪資跟不上物價上漲的速度，她大學畢業拿的是最低薪資新台幣2萬2000元，過了9年的時間，最低薪資為2萬5250元，只漲3000，但光是外食費一年就漲了5.8%，創13年來最大漲幅，這要讓年輕人要如何生存，年輕人的未來又在哪裡。（編輯：翟思嘉）1110817