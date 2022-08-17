學生降轉退學二度補考引爭議 中正預校：於法有據

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）網傳中正預校發生「降、轉生二度重修補考」爭議。校方今天表示，因疫情影響導致學生成績下滑，學校依教育部學習評量「從寬認定、彈性處理」原則，秉「嚴考核、嚴淘汰」要求，辦理學期重修補考，於法有據。

中正預校指出，此案已於7月25、27日召開成績補救措施研討及教學會議，參考高雄市高級中等學校重修處理原則，考量保障學生受教權益等面向，研擬增加一週面授課程後，律定各科考試範圍，進行補考作業。

中正預校表示，成績合格者依規定升讀或降級，不合格者則輔導轉學，於法有據，經查並無洩題及威脅解聘教師等情事。

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中正預校指出，有關各界對校務推動的興革建言與殷切期許，學校將持續做透明、即時的意見交流，以期完善教學工作，奠定軍事教育堅實基礎。

中正預校今天提出說明，是因為網傳一份陳情函指出，中正預校113年班有學生被三一轉學降級、或被二一退學。學校7月下旬決定一一聯繫這些被退學、轉學、降級的學生返校參加二度重修補考，引起一些老師不滿，並衍生補考試題放水，以及威脅解聘不配合教師的說法。（編輯：郭無患）1110817