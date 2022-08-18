時力宣傳18歲公民權 拚6都市議會成立黨團

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（中央社記者王揚宇台北18日電）18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行。時代力量黨主席陳椒華今天說，投票倒數100天，呼籲民眾踴躍投票支持18歲公民權，而時力在縣市議員選舉，會拚在六都市議會成立黨團。

立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。

陳椒華今天與時代力量秘書長白卿芬及多位市議員參選人等，在北車召開「落實世代正義最後一哩路，時力與你同行」記者會，邀請社會大眾加入宣傳18歲公民權的行列。

陳椒華說，18歲公民權攸關世代正義，時力支持還給青年基本的參政權利，讓更多年輕人可以參與、決定國家未來的走向。時力6月便召開記者會，宣布將結合黨公職與公民團體的力量，發起全台宣傳活動。

陳椒華指出，這一個多月以來，時力到各地市場、路口、商圈，與民眾面對面接觸，透過街頭宣講、發放文宣等具體行動，表達時力堅定支持18歲公民權，積極為青年世代發聲的立場。

陳椒華表示，公民複決的門檻很高，需得到超過965萬同意票，才能順利通過公民複決完成修憲，希望透過宣傳讓更多人了解、同意18歲公民權，也鼓勵大家出門投票。

針對時力年底縣市長及縣市議員選戰目標，陳椒華說，時力目前提名3位縣市長參選人，分別是基隆市長參選人陳薇仲、苗栗縣長參選人宋國鼎及屏東縣長參選人詹智鈞，他們都很優秀。

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在縣市議員選舉部分，陳椒華說，時力共提名45位參選人，在六都都提名超過3位的市議員參選人，希望大家支持，讓時力在六都的市議會中能夠成立黨團。

此外，時代力量士林北投區市議員參選人劉仕傑、內湖南港區市議員參選人陳志明、松山信義區市議員參選人林柏勛、中山大同區市議員參選人徐千淳、大安文山區市議員參選人林泓泰今天也召開聯合競選主張暨競選CF記者會，主打「台北五實力，議會新勢力」。（編輯：張均懋）1110818