公保準備金上半年虧485億元 收益率負14.03%

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（中央社記者賴于榛台北18日電）銓敘部今天發布新聞稿指出，111年度截至6月底，公保準備金運用累計收益為虧損新台幣485.69億元，收益率負14.03%。

銓敘部今天在考試院會中以「公教人員保險準備金截至111年6月底止之財務運用情形」為題，就公教人員保險準備金的財務運用配置及運用績效作專案報告，並於會後發布新聞稿說明。

銓敘部說明，今年上半年，俄烏發生戰事且持續進行，推升能源、食品和大宗商品價格上漲，加以中國防疫封城影響供應鏈，全球通膨壓力加劇，美國聯邦準備理事會（Fed）加速升息，全球主要央行加快緊縮步調，國際金融市場大幅波動，股市走跌。

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銓敘部表示，今年截至6月底止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別下跌20.18%、18.62%；公保準備金以資產配置方式均衡布局國內外金融市場，今年上半年整體規模為3481.22億元，累計收益為負485.69億元，收益率負14.03%。

考試院長黃榮村會中提醒，公保準備金上半年運用績效並不理想，期許台銀能更快速因應變局，靈活調整投資策略，以利達到預定收益率，維護被保險人的權益。（編輯：楊蘭軒）1110818