謝志偉籲德國 增加訪台並加強對台軍事合作

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（中央社柏林18日綜合外電報導）駐德國代表謝志偉接受路透社訪問，對他所稱德國開始向中國改採比較果斷的立場加以讚揚，並籲請德國政府進一步加強與台灣的關係。

路透社報導，2016年開始擔任駐德國代表的謝志偉告訴記者，他希望德國及其戰略夥伴國邀請台灣參與他們下一次在印太地區的軍事演習，或安排更多的雙邊訪問活動。

謝志偉昨天接受路透社訪問時說：「我察覺到德國政府有意願改善處理台灣議題的方式，某些情況已經出現了。同時我希望，在中國對台灣的侵略姿態變得比較肆無忌憚之下，德國對中國能有相對的反應。」

批評人士指控德國，長久以來在人權和台灣等議題上，對中國的立場軟弱，而原因之一是2016年以來，中國已成為德國最大貿易夥伴，使德國在經濟上高度仰賴中國。

但現任總理蕭茲（Olaf Scholz）政府已誓言對中國採取比較強硬態度，這個聯合政府的組成協議首次提及台灣。協議中載明，若要改變台海現狀，必須以和平及兩岸協商一致的方式進行。

謝志偉表示，台灣應該要比較密切融入國際組織，例如聯合國（United Nations）、世界衛生組織（World Health Organization）和國際刑警組織（Interpol）等。

他指出，如今在柏林再也聽不到任何人提及「以商促變」，這曾經是德國對中國政策的長期指導原則，若有提到也是批評。

謝志偉表示，德國對中國的政策似乎已轉而關注地緣政治問題。德國政府曾警告，要與中國經濟脫鉤。

謝志偉還說，整個歐洲也已步上新道路，例證就是歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）今年7月訪台，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110818