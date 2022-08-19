柬埔寨求職陷阱俱增 人權會籲攜手打擊人口販運

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（中央社記者賴于榛台北19日電）國家人權委員會今天表示，近日的跨國詐騙涉及人口販運、強迫勞動及少數遭受性剝削等重大人權侵害事件，聯合國已具體將人口販運定義為犯罪，各國應該攜手打擊人口販運，落實保護人權的普世價值。

人權會今天發布新聞指出，民眾前往柬埔寨，卻陷入海外求職陷阱近期與日俱增，此類跨國詐騙已涉及人口販運、強迫勞動及少數遭受性剝削等重大人權侵害事件。國家人權委員會指出，已與行政院跨部會專案協調會議保持聯繫，密集關切柬埔寨受害民眾。

人權會今天發布新聞指出，聯合國在2000年通過的「打擊跨國有組織犯罪公約」（United Nations Convention against Transnational Organized Crime），具體將人口販運定義為犯罪，而柬埔寨受害民眾所遭遇的暴力脅迫、轉賣、限制人身自由等剝削樣態，已構成現代形式的奴役。

行政院層級已對柬埔寨近日事件成立專案會議，協調各部會透過國際合作，除對受害者人道救援、安置照護，也持續從杜絕犯罪、防詐騙宣導等面向展開行動。人權會說，將持續關切後續發展。

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人權會表示，根據美國國務院發布的「2022年人口販運報告」，柬埔寨從原本的第2級降至第3級，並未達到消除人口販運最低標準，顯示無法有效嚇阻人口販賣、杜絕犯罪；而這次柬埔寨人口販運，也有華人地區及東南亞國家民眾受害，台灣已與相關國家加強合作，展開跨國人道救援。

人權會呼籲，為了杜絕跨國人口販運，所有國家皆應攜手合作，承諾打擊人口販運及其他不人道及有辱人格之待遇，真正落實保障人權的普世價值。（編輯：蘇志宗）1110819