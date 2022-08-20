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駐舊金山處長投書美媒 籲制止中國威權主義擴張

2022/8/20 10:21
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（中央社記者周世惠舊金山19日專電）駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪投書美媒指出，雖然中國挑釁不斷，台灣仍堅決維護主權和民主，呼籲國際盟友制止中國威權主義擴張，共同維護自由和平的印太地區。

總部在鹽湖城（Salt Lake City）的「德述理新聞報」（Deseret News）19日刊出賴銘琪投書，主標題為「觀點：中國的擴張主義不會止步於台灣」（Opinion: China’s Expansionist Agenda Won’t Stop with Taiwan），副標為「裴洛西訪台之行後，中國進行實彈軍事演習及其他形式恐嚇。我們要讓它發展到什麼地步？」

賴銘琪在專文中表示，中國藉美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，實施大規模軍演並發射飛彈，目的為向外界昭告已做好武統台灣準備，並意圖嚇阻其他國家。除軍事恐嚇外，中國還以經濟脅迫、網路攻擊和假訊息宣傳作為武器，欲削弱台灣民心士氣。

專文指出，中國的文攻武嚇已公然危害台灣海峽及印太地區的和平與安全，也破壞空運、海運以及國際貿易安全。

賴銘琪表示，雖然中國挑釁不斷，台灣仍堅決維護主權和民主，並致力於區域和平與安全，「我們對維持台海現狀的建設性對話一向持開放態度」。

賴銘琪呼籲國際社會譴責中國不負責任的行為，因為中國威權擴張意圖不會止步於台灣，而是已擴展到太平洋地區、南亞、非洲和拉丁美洲。

在文中，賴銘琪感謝全球300多名國會議員公開譴責中國的軍事脅迫，並盼聯合理念相近的國際盟友，共同捍衛台灣主權、制止威權主義擴張，以維護自由和平的印太地區。（編輯：馮昭）1110820

賴銘琪
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