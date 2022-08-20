日媒：執政黨自民黨政調會長萩生田光一有意訪台

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日本執政黨自民黨政調會長萩生田光一19日在網路節目上談到日本與台灣的外交時表示，自己目前擔任黨職，可直接去台灣進行對話。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本執政黨自民黨政調會長萩生田光一昨天在網路節目上言及日本有必要大幅增加國防預算。在談到日本與台灣的外交時，他表示，自己目前擔任黨職，可直接去台灣進行對話。

日本首相岸田文雄本月10日改組自民黨黨務主管及內閣後，萩生田卸下經濟產業大臣職務，擔任自由民主黨（自民黨）政務調查會長。

日本朝日新聞報導， 58歲的萩生田昨天在一個網路節目上談到與台灣的外交時說：「我現在擔任黨職，可直接去台灣進行對話。」言下之意，有意訪台。

萩生田被節目主持人問及政調會長的工作主要是什麼的問題時答說，目前內政包括物價上漲的對策、能源穩定供應等是有待處理的課題，但他認為國防是當務之急。眼看著俄羅斯侵略烏克蘭這種以武力片面改變現狀的情況很可能也會在亞洲發生，日本以目前的國防體制，無法守護人民的性命與財產。

日本2021年度防衛費是GDP的1.24%。有關防衛費的增額，萩生田說，前首相安倍晉三生前主張政府應將防衛費提高到約GDP的2%。另外，也有人認為不應先訂出一個數字。

萩生田認為，防衛費應逐漸增額，如果真要守護國家，增至國內生產毛額（GDP）的2%是不夠的。他說：「在有限的期間內，提高國防能力、震懾力是當務之急，我身為政調會長，將優先處理此課題。」

7月10日舉行投開票的參議院選舉，自民黨的政見主張5年內應徹底強化國防，防衛費應增額為國內生產毛額2%以上。岸田文雄多次明言防衛費將相當程度的增額。

朝日報導說，安倍生前強力要求政府應將防衛費提高至GDP的2%以上。身為安倍親信的萩生田展現出繼承安倍路線的姿態。（編輯：黃自強）1110820