疫苗檔案封存30年 陳時中：從來沒有黑箱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北21日電）疫苗檔案封存30年引發爭議，民進黨台北市長參選人陳時中今天說，所有資料在立法院供調閱達2個月，蔣萬安更是調閱小組的召集人之一，從來沒有黑箱，也希望政治競爭不要黑心。

蔣萬安競選辦公室今天發布新聞稿，指陳時中把衛福部的疫苗採購案列為「絕對機密」件存封30年，並企圖卸責給「立法院和審計單位早就看過」，此舉是把「絕對機密」拿來當遮羞布。

陳時中晚間透過新聞稿表示，公文從來沒有列為國家機密，這兩天外界質疑說列國家機密，是言過其實、以訛傳訛，目前公文列密等，是依據行政院文書處理手冊呈現編列，目的是在約束公務員傳遞、管理公文的嚴謹態度。

他說，本案從來沒有列入「國家機密」等級，更非謠傳的「絕對機密」，只是公文管理的勾選，密等隨時可以調整。

陳時中表示，立法院也曾決議，希望所有疫苗到貨之後2個月內應該公開，蔣萬安也是調閱小組的召集人之一，從來沒有黑箱。

陳時中指出，30年的部分是公務員依據機關共通性檔案保存年限基準，巨額採購公文保存期限就是30年，關鍵是在保存。（編輯：方沛清）1110821