游錫堃接見日華懇議員團 古屋圭司：台日心連心[影]

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北24日電）立法院長游錫堃今天接見日華議員懇談會長古屋圭司等人時表示，台灣國會歡迎日本提倡的「自由開放印太」願景，也盼與日本國會有更多的交流與合作；古屋圭司說，台日心連心。

日本國會「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團一行拜訪立法院，本身也是立法院「台日交流聯誼會」會長的游錫堃代表立法院表達歡迎。擔任「台日交流聯誼會」副會長的民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華，以及立法院「亞東國會議員友好協會」會長、民進黨立委郭國文也在場。

游錫堃致詞時，代表立法院表達對日本前首相安倍晉三的悼念。他指出，安倍主張「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」，台灣人都非常感動，謝謝安倍為台日關係奠定了深厚又良好的基礎，精神與情誼將永存於台灣人的心中。

談到共同維護印太區域和平穩定，游錫堃提及，近期包含G7峰會、日美外長防長2+2會談、G20等重大國際場域的共同聲明，均強調「台海和平穩定重要性」。

游錫堃表示，感謝日本一直以來致力維持國際社會和平繁榮，不斷公開表示台海和平穩定的重要性，不容片面以武力改變印太區域現狀的立場。台灣國會歡迎日本提倡的「自由開放印太」（FOIP）願景，也盼與日本國會有更多的交流與合作。

立法院長游錫堃（右）24日接見日華議員懇談會長古屋圭司（左）等人，游錫堃致詞表示，台灣國會歡迎日本提倡的「自由開放印太」（FOIP）願景，也盼與日本國會有更多的交流與合作。中央社記者郭日曉攝 111年8月24日

古屋圭司致詞時指出，安倍晉三生前倡議的「自由開放印太」，已經推廣到全世界，成為世界基準；古屋圭司並特別用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌」。

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談及台日關係，古屋圭司說，台日心連心。他致詞時特別提及，台日之間患難見真情，2020年4月間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，日本口罩不足的情況下，台灣立即捐贈日本200萬枚N95口罩，大概是一架超級貨機載運的量，這200萬枚口罩很快分發完畢，發給了指定醫院，也提供給特殊學校孩童使用，許多日本民眾表示感謝，後來聽說台灣的總統府收到好幾千封感謝電郵和卡片。

游錫堃今天接見古屋圭司一行時，雙方致詞公開，隨後閉門會談，與會者對於台日關係、民主體制、印太地區的霸權威脅等廣泛進行意見交流。在場的郭國文會後於臉書發文表示，閉門會談時，他也詢問9月底安倍國葬是否會邀請台灣代表參加，古屋圭司對此表示回國後將會轉達給日方政府，表示台灣的關心。（編輯：黃國倫）1110824