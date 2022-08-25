陳菊：提升環境權是台灣人權發展重要里程碑

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（中央社記者陳俊華台北25日電）人權會主委陳菊今天說，人權保障不僅止於人身自由，還包含生活在良好且可支配的環境中，提升環境權是台灣人權發展的重要里程碑，盼在大家合作及努力下，台灣朝人權立國之路更靠近。

國家人權委員會透過新聞稿表示，今天舉辦「環境權與公民參與論壇」，希望喚起社會大眾重視環境權、環境永續發展，增進對環境決策及公民參與趨勢的瞭解，並從奧爾胡斯公約（Aarhus Convention）精神，展望台灣環境權發展。

人權會說，台灣近年邁入能源轉型及強化環境治理的進程，環境決策情境日趨複雜，極需精進環境權相關制度的搭配及概念推廣；但因環境決策參與機制未臻完善，加上國內對可能解決決策爭議的國際環境人權公約並不熟悉，以致政府、環保團體、產業界及民眾間，在環境議題上衝突頻仍，進而影響環境權保障。

人權會說，辦理論壇盼藉由各界參與及專業討論，以供未來政策推動參考。演講者包括聯合國歐洲經濟委員會奧爾胡斯公約遵守委員會前主席艾伯遜（Jonas Ebbesson）、經濟部次長曾文生、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、全國律師聯合會副理事長詹順貴、國發會副主委施克和等人。

陳菊致詞時表示，聯合國人權理事會肯認「享有乾淨、健康與永續的環境是基本人權」，而「資訊的取得與傳遞、有效參與與環境相關的決策及獲得有效救濟」等程序權利，對落實環境人權至關重要；人權會期待在大家合作跟努力下，台灣能朝生態永續、人權立國邁進。

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艾伯遜在會中指出，奧爾胡斯公約所強調的環境事務參與權，可提升民眾對環境決策的監督及透明度，強化環境決策的正當、公平及公正，促進民眾對政府機關的信任，進而有效促進環境決策推展。

陳菊也說，人權的保障並不僅止於人身自由，也同樣包含生活在良好且可支配的環境中，感謝長期關注環保議題的各界人士，提升環境權是台灣人權發展的重要里程碑，期許在大家的共同合作及努力下，台灣朝人權立國之路更靠近。（編輯：林克倫）1110825