林佳龍：治水不需勇氣 要上下游全流域治理

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）27日在板橋區參加同黨市議員參選人石一佑（左）的座談活動，暢談治水理念。右為民進黨立委羅致政。（林佳龍競辦提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月27日

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，防洪治水不需要勇氣，需要決心與執行力；需要全流域治理，不能只治理下游卻放任上游髒臭，政績遭戳破後，卻推託上游是下一階段的工程。

林佳龍下午在板橋區忠孝公園活動中心，參加市議員參選人石一佑座談，致詞與受訪時表示，水環境的整治要全流域治理，分階段實施；治水不需要勇氣，需要的是學習與方法、執行力，重要的是預算。

他以台中市長任內整治綠川、柳川為例，強調治水不能只有整治一半，做表面功夫；新北市府整治三重區與蘆洲區的鴨母港溝等，需上下游全流域治理，先改善上游水源、監測水質，或上游以涵管截流導引污水處理等。

林佳龍說，市府為了侯友宜的選舉，以臉書Facebook敲鑼打鼓宣傳「改變的勇氣」影片，因此必須接受檢驗；表面工程做半套，實質內容被戳破拆穿後，官員卻見笑轉生氣（惱羞成怒），又推託說上游整治是下一階段工程。

他表示，治水要做到防洪不淹水、建設水資源中心；另外，雨水下水道和污水下水道要處理。台灣河川容易雨季急流造成淹水，乾旱時成為荒溪，涵養水源或循環利用很重要，可防止乾旱缺水，更可提供工業用水。

他說，河川整治更要利用乾淨河流親近水，讓親子同樂、散步、騎自行車。目前看來，新北市沒有河川是全流域治理，他雖願意分享治理台中的經驗，但緩不濟急，不如徹底大翻新，讓他當選以徹底的治理水環境、水永續、水資源、與安全親水。

至於板橋區居民關心的社會住宅，林佳龍受訪表示，市府公辦都更分回的235戶卻交給建商出售，違背當初要作為青年社宅的承諾；被外界質疑後，市府才說要等點交後才看是否出售，這是「推託之詞、緩兵之計」。因此，他要搶救社會住宅，呼籲市府不能炒房，否則對不起廣大市民與勞工。

他也抨擊市府對興建社宅數量的說詞，美其名稱為多元興辦，卻是將中央興建的社宅、包租代管、租金補貼都算進新北的社宅業績，這是魚目混珠。

林佳龍稍早接近中午時，在新北市議員陳永福、市議員參選人陳乃瑜陪同下，沿途向深坑老街遊客、攤商問候、拜票。他受訪時說，「哀兵必勝、驕兵必敗」，現在團隊士氣很好，會全力衝刺贏得最後勝利。

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媒體詢問，有藍營新北議員參選人掛上和侯友宜、台中市長盧秀燕同框宣傳帆布看板，自稱「馴龍高手」；林佳龍認為，應避免以人的名字貶抑、開玩笑，且「龍也不是可以馴的啦」，球永遠是圓的，選舉只有到投票日才會知道結果。

對此，市長侯友宜下午被媒體詢問，是否自己覺得是「馴龍高手」，是否知道藍營市議員參選人懸掛同框看板一事，他說，年輕人大概有些想法與傳統的想法不太一樣，這種表現方式要問參選本人才能清楚。他自己最重要的，還是努力把市政工作做好。（編輯：方沛清）1110827

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）27日前往深坑老街拜票，與同黨市議員參選人陳乃瑜（前右）等人沿途向老街遊客、攤商問候、拜票。（林佳龍競辦提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月27日

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）27日下午前往深坑老街，向攤商店家們問候拜票，爭取支持。（林佳龍競辦提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月27日