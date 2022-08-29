台、美、聖露西亞合辦GCTF 強化後疫情女性賦權

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）台灣、美國及聖露西亞26日在聖露西亞合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊，主題是「邁向更包容與性別平等復甦：強化後疫情時代婦女賦權」，聖露西亞總理皮耶、美國國務院副助理國務卿漢萳等多名高層出席開幕式。

外交部發布新聞稿指出，該活動由外交部、美國在台協會（AIT）及日本台灣交流協會（JTEA）共同主辦，邀請台灣在拉美及加海地區的友邦官員及專家赴露國研習交流。

外交部指出，活動目的在協助拉丁美洲及加勒比海地區在後疫情時期提升婦女就業與創業競爭力，聚焦疫後復甦時期促進女性賦權環境的政策建議，並分享台、美及其他理念相近國家與國際組織推動婦女賦權計畫的成果。

工作坊開幕式由中華民國駐聖露西亞大使陳家彥、美國駐巴貝多及東加勒比海大使塔亞拉提拉（Linda Taglialatela）及聖露西亞總理皮耶（Philip Pierre）共同主持，美國國務院主管西半球事務的副助理國務卿漢萳（Kerri Hannan）及聖露西亞內政部長波優（Virginia Albert-Poyotte）出席並發表專題演講。

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外交部指出，GCTF自2015年6月1日由台、美合作成立至今，針對區域國家共同關切且台灣具備專業優勢的全球性議題進行討論；在台灣及海外已舉辦49場次研習活動，參與學員累計來自全球100個國家、超過4500人次。

外交部指出，近年日本及澳洲相繼加入GCTF成為正式夥伴，參與合辦個別活動的理念相近國家也不斷增加，自去年起GCTF更以加盟模式移師海外舉辦研習活動，已將GCTF協助能力建構的觸角延伸至歐洲、加勒比海、非洲及南亞等更多需要合作的角落；GCTF作為國際合作育成平台的角色及正面效益，在全球不斷擴大與深化。（編輯：蘇志宗）1110829