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民進黨4派系新北議員選將同日登記 造勢拚場

2022/8/31 13:31
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（中央社記者高華謙新北31日電）新北選委會今天上午湧入各政黨參選人登記，包括民進黨蘇系、正國會、新潮流與湧言會先後在1樓喊口號拚場，同場還有民眾黨及前民進黨新北市議員李婉鈺，互拚聲量。

民主進步黨蘇系4名議員參選人張維倩、彭一書、翁震洲與彭莉惠，上午9時就到新北市選舉委員會1樓宣傳育兒政見，包括凍卵補助、育兒津貼、營養午餐補助、在地就學、在地就養等政見。張維倩表示，今天是「育兒連線」聯合登記大日子，希望4席選上，展現紅不讓氣勢。

約10時左右，民進黨正國會、湧言會與新潮流派系先後到場，正國會「新板土連線」議員參選人卓冠廷、陳乃瑜與山田摩衣在新北市議員李坤城帶領下現身，主攻要戳破新北市長侯友宜3個泡泡假象，包括「防疫吊車尾」、「賣社宅辜負青年」與「永不表態擋掉就好」，3人並各自壓破手中泡泡。

民進黨湧言會議員參選人張志豪、李宇翔、曾進益與黃淑君也帶著孩子聯合登記，喊出「從家出發，湧往直前」口號；民進黨新潮流參選人顏蔚慈、林秉宥、張錦豪、戴瑋姍組成「新潮流+」問政連線一起出席，大喊「新北最強戰力，最佳問政品牌」，同台拚場。

台灣民眾黨11名參選人全穿參政前從事的職業服裝出席，展現共同參選氣勢，包括曾擔任軍人的張凱鈞、空姐出身的王如意、山地原住民林家豪等，齊喊「百工百業護新北，民眾入議會」，希望為新北的百工百業爭取權益。

除結黨登記展現氣勢，前民進黨新北市議員、現為無黨籍參選人李婉鈺進場時放起歌曲「熱愛105℃的你」瞬間成為全場焦點，她帶著毛小孩熱鬧進場，針對年長者提出「友善銀髮咖啡廳」、兒童教育訴求「鼓勵企業增設托幼中心」，並鼓勵青年就業等。現場也有行動咖啡館、年長者、小孩與寵物，呈現政見願景。（編輯：李錫璋）1110831

張維倩
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