蔡培慧登記選南投縣長 蔡母笑稱把女兒捐給南投

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民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）31日在母親（左）陪同下，前往南投縣選委會完成縣長選舉登記，蔡培慧也發表公開信，強調如當選縣長會促進更多國際企業到南投，讓南投子弟安心留在家鄉發展。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月31日

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（中央社記者吳哲豪南投31日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天在母親陪同下，前往南投縣選委會完成縣長選舉登記；蔡母指出，女兒一心想為家鄉做事，會陪女兒來登記，代表家人全力支持，笑稱把女兒捐給南投。

蔡培慧在母親陪同下，前往南投縣選舉委員會完成縣長選舉登記，隨即在縣選委會前召開記者會，宣布副總統賴清德將擔任競選總部榮譽主任委員，民進黨立委羅美玲、林靜儀及前立委林耘生則擔任副主委。

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蔡培慧指出，她特別寫了一封信給南投縣民，在九二一大地震後返鄉投入重建，親眼見證這片土地上許多堅韌生命力，如果她當選縣長，會推動24小時臨時托育，也會努力招商，促進更多國際企業到南投，讓南投子弟安心留在家鄉發展，長輩照顧得到、孩子孫子看得到。

蔡培慧母親接受媒體聯訪時說，女兒從小就懂事孝順，雖然希望女兒單純教書就好，但她一心想為家鄉做事，也知道女兒有能力做到，今天陪同蔡培慧來登記，代表家人全力支持，也笑稱自己把女兒捐給南投。（編輯：陳仁華）1110831