更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡培慧登記選南投縣長 蔡母笑稱把女兒捐給南投

2022/8/31 18:00（8/31 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）31日在母親（左）陪同下，前往南投縣選委會完成縣長選舉登記，蔡培慧也發表公開信，強調如當選縣長會促進更多國際企業到南投，讓南投子弟安心留在家鄉發展。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月31日
民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）31日在母親（左）陪同下，前往南投縣選委會完成縣長選舉登記，蔡培慧也發表公開信，強調如當選縣長會促進更多國際企業到南投，讓南投子弟安心留在家鄉發展。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投31日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天在母親陪同下，前往南投縣選委會完成縣長選舉登記；蔡母指出，女兒一心想為家鄉做事，會陪女兒來登記，代表家人全力支持，笑稱把女兒捐給南投。

蔡培慧在母親陪同下，前往南投縣選舉委員會完成縣長選舉登記，隨即在縣選委會前召開記者會，宣布副總統賴清德將擔任競選總部榮譽主任委員，民進黨立委羅美玲、林靜儀及前立委林耘生則擔任副主委。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡培慧指出，她特別寫了一封信給南投縣民，在九二一大地震後返鄉投入重建，親眼見證這片土地上許多堅韌生命力，如果她當選縣長，會推動24小時臨時托育，也會努力招商，促進更多國際企業到南投，讓南投子弟安心留在家鄉發展，長輩照顧得到、孩子孫子看得到。

蔡培慧母親接受媒體聯訪時說，女兒從小就懂事孝順，雖然希望女兒單純教書就好，但她一心想為家鄉做事，也知道女兒有能力做到，今天陪同蔡培慧來登記，代表家人全力支持，也笑稱自己把女兒捐給南投。（編輯：陳仁華）1110831

蔡培慧
拚選南投縣長掃街信義鄉 蔡培慧提部落發展構想 碩士學歷登記選南投縣長 許淑華：對論文有信心
賴清德
迎開學日 賴清德提醒民眾三大校園防疫措施 賴副總統出席家扶活動 勉勵弱勢童突破逆境
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族