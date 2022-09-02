歐洲僑社研討會凝結向心力 推動新時代僑民外交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歷時3天的歐洲地區僑社工作研討會1日在巴黎舉辦結業式，僑委會副委員長徐佳青（前中）主持，僑民處副處長閻樹榮（前右2）及駐法代表處僑務組長劉素秋（前左3）陪同，駐法代表吳志中（前右4）受邀演說，集結歐洲13國、27名僑社幹部參加。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年9月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）2022年歐洲地區僑社工作研討會今天在巴黎舉行結業式，僑委會副委員長徐佳青與駐法代表吳志中感謝僑胞深耕當地，做台灣的支柱與力量，並表示每個人都是僑民外交大使。

僑務委員會8月30日起在法國巴黎舉辦3天的「2022年歐洲地區僑社工作研討會」，藉專題演講、座談研討及學員經驗分享等活動，強化歐洲地區僑社服務工作，提升僑團組織的能力。

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情，每年在台灣舉辦的研討會今年首度移師海外，徐佳青赴歐主持，集結法、德、英、愛爾蘭、義大利、比利時、荷蘭、瑞士、奧地利、瑞典、挪威、丹麥、斯洛伐克等13國、27名僑社幹部參加。

繼今年4月訪歐行程，徐佳青此行聚焦歐洲僑胞與華語文中心設立的狀況，拜訪荷蘭、瑞典、捷克，並到奧地利參加「歐洲台灣協會聯合總會年會」，也將造訪瑞士。她向中央社表示：「僑團深耕歐洲當地，透過各種平台，連結歐洲主流社會與台灣，僑界能量正在開花結果，成為台灣的支柱與力量。」

徐佳青說，正因為台灣的自由民主，海外僑民帶著使命感、自主發起各種議題與行動的社團豐富而多元，政府則扮演中間橋梁的角色，連結各國不同的僑團。

吳志中今天在「新時代的台灣與僑民外交」專題演講中說，現為百年難見的新時代，而台灣正身處其中。從2020年COVID-19疫情開始，中國對台灣的威脅壓迫逐漸顯現。

2022年2月下旬俄烏戰爭爆發，加以8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，都讓歐洲電視等主流媒體注意到台灣。吳志中表示，他在8月初的一週內，接受20多家歐洲媒體專訪，台灣能見度可謂史無前例。

吳志中說，僑民與政府不同，國際行動更自由與彈性，可以更堅持立場並推動改變，「擁有高度、自信與包容心，每個人都是稱職大使，一起建構台灣的國際形象」。他勉勵，只要政府民間共同努力，台灣絕對能正常化，並在國際上扮演重要角色。

研討會也視訊連線大陸委員會主任秘書華士傑主講政府兩岸政策，並邀請巴黎文化中心主任胡晴舫、旅法畫家吳炫三等人分享「創新文化與區域鏈結」，談及「台灣品牌」在文化推廣上的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

研習主題還包含「僑團僑青培育」、「歐洲僑團經營實務與創新」、「人才培育與推動海外華語文教育現況」及「區域經濟與全球鏈結」，皆邀請資深僑領分享寶貴經歷。

與會僑社幹部在3天研討會期間分享各自經驗，熱絡討論僑居國的政治經濟環境、僑情狀況、華語教育現況，以及如何運用管道讓主流社會認識台灣，期盼在各自領域為僑社與台灣盡心力。（編輯：郭中翰）1110902

歐洲地區僑社工作研討會主題包括「歐洲僑團經營實務與創新」、「台海情勢」、「人才培育與推動海外華語文教育現況」等，邀請政府單位與歐洲資深僑領分享寶貴經歷，與會者熱絡交流討論。（駐法代表處僑務組提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年9月2日