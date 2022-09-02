鍾東錦登記選苗栗縣長 稱若遭開除黨籍將申訴提告

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）國民黨苗栗縣議長鍾東錦今天由苗栗縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿等人陪同登記參選苗栗縣長，他承諾當選會延續捐薪百萬助學；參選若遭黨紀開鍘，會向黨申訴並提黨員資格存在訴訟。

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘昨天完成登記參選，並由前苗栗縣長劉政鴻擔任操盤大將。劉政鴻昨天接受媒體採訪時指出，鍾東錦若登記參選，將依黨中央指示處理。

鍾東錦今天上午在數百名支持者陪同下，前往苗栗縣文化觀光局中正堂向苗栗縣選委會登記參選苗栗縣長，在登記申請表上的推薦政黨欄位填「無」。

他接受媒體採訪時表示，若面臨黨紀處分遭開除黨籍，會向黨內提出申訴，也會提出黨員資格存在訴訟。

媒體提問，對於藍營分裂票源勢必被瓜分的看法。對此，鍾東錦說，兄弟登山各自努力，「選舉沒有瓜分的問題，是自己有幾分實力的問題」，他一定會更加努力。

現場支持者除了10餘名苗栗縣議員及部分鄉鎮首長、代表會主席、農會幹部、工商團體代表外，總部昨天預告的2名神秘人物就是蔡麗卿及國民黨立委陳超明的妻子吳麗利。眾人高喊「苗栗願景、前程似錦、唯一支持鍾東錦」等口號。

蔡麗卿表示，徐耀昌8年前接任苗栗縣長時，「縣庫空空如也」，徐耀昌很努力才讓公務員正常發薪、推動各項建設，鄉親要支持認真做事，能夠傳承縣政發展的鍾東錦，因為她不忍看到苗栗縣重蹈覆徹，「如果有另一候選人當選，我敢說他或許只是一個傀儡，因為他背後有另外一個人，那人就是8年前的人」。

蔡麗卿指出，鍾東錦登記可能遭國民黨撤銷黨籍，甚至徐耀昌都可能遭連帶處分，「我們愛國民黨，如果國民黨不要我們，是他們的損失」，民主制度是少數服從多數，對方民調持續低迷，歡迎「倒過來」支持鍾東錦。

陪同登記的苗栗縣副議長李文斌表示，今天眾多鄉親站出來是要告訴國民黨，「鍾東錦是由民意提名」。徐耀昌認真打拚8年、施政順利，是有鍾東錦率領的議會全力支持，唯有鍾東錦能繼續把苗栗帶向觀光科技大縣，提升苗栗人的幸福指數。

對於政見，鍾東錦說，未來將以觀光科技大縣為主軸，發展國際慢城、國際慢漁運動及國際智慧城市，對內營造5大特色區塊，全面提升苗栗縣經濟動能與生活環境品質，將苗栗打造成為宜居、宜遊、宜業的新都心。

鍾東錦指出，在兼顧政府財政紀律下，將推出「幼兒在家自己帶，津貼加碼2000塊」及「校園供餐質量升級」等福利措施，啟動苗栗老宅整建服務站、聯合長照幸福園區計畫。

鍾東錦說，擔任議長3年多來，不僅薪水全數捐出，還加碼累計已逾新台幣500萬元，作為苗栗縣中、小學弱勢家庭學生獎助學金。

他表示，未來若當選縣長，每年捐薪百萬的動作不會停止，希望鼓勵學童認真向學，為苗栗培育人才，距離投票日還有80多天，將秉持講實話、提政見、端牛肉原則全力拚戰。（編輯：戴光育）1110902