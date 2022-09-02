國民黨：黨員違紀參選 將依黨章交考紀會最速處分

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（中央社記者范正祥台北2日電）2022年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉，8月29日至今天受理候選人登記。國民黨表示，這段時間如有黨員違反黨內提名作業登記參選，將依黨章規定由考紀會最速處理。

九合一選舉定於今年11月26日舉行投票，今天是受理候選人登記申請的最後一天登記日；國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘昨天完成登記，堅持參選的苗栗縣議長鍾東錦則於今天上午登記參選苗栗縣長，年底苗栗縣長選舉藍軍陷入分裂。

國民黨文傳會今天發布「黨員違紀參選，將依黨章交考紀會最速處分」新聞稿。

新聞稿中指出，國民黨副發言人楊智伃今天回應，依照「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」及「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」，黨員違紀參選，將由地方黨部考紀會報中央黨部，並於最速時間招開考紀會，最後送中常會確認通過；如違反黨紀事實明確，最高以開除黨籍處分。

楊智伃表示，這次縣市長、各級民代的提名作業皆已完成，都是選賢與能、黨內一時之選，其中縣市長提名更是經由提名委員會建議，獲中常會通過。為要延續藍營執政的優勢，黨提名的謝福弘也在日前完成登記，全黨上下就是全力支持謝福弘爭取縣長為苗栗鄉親服務機會。

新聞稿中提及，另有關黨員指稱尚未登記就要考紀處分一事，絕非事實。楊智伃說明，提名辦法和違反黨紀處分規定都是經中常會通過，可供查閱，絕無因人設事的狀況。

楊智伃表示，九合一選舉登記告一段落後，各地方黨部彙整違紀狀況報請中央，中央黨部考紀會會最速時間開會一次處理，再報常會確認，一切按照規定作業處理，絕對公平公正公開。（編輯：蘇志宗）1110902