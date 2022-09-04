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吳怡農陪同蔡其昌掃街 籲支持18歲公民權複決案

2022/9/4 11:59（9/4 12:31 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前左3）4日與壯闊台灣聯盟發起人吳怡農（前左2）前往大雅永興菜市場拜訪攤商及民眾，除了尋求選民支持，也呼籲年底18歲公民權複決案投下同意票。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月4日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（前左3）4日與壯闊台灣聯盟發起人吳怡農（前左2）前往大雅永興菜市場拜訪攤商及民眾，除了尋求選民支持，也呼籲年底18歲公民權複決案投下同意票。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天與壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，前往大雅永興菜市場掃街拜票，向市民說明參選理念與願景，並共同呼籲支持18歲公民權複決案公投。

蔡其昌上午在吳怡農、前立委洪慈庸及陳柏惟、台中市議員周永鴻及蕭隆澤、市議員參選人林義偉等人陪同下，到大雅永興菜市場拜訪攤商及民眾，除了尋求選民支持，也呼籲年底18歲公民權複決案投下同意票，許多鄉親紛紛比讚。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，因為離選舉還有80幾天，未來舉辦的大型造勢，每一場都會搭配18歲公民權複決案加強宣傳，鼓勵支持者一起來支持年輕人，以現在資訊的發達、年輕人的成熟，絕對有辦法承擔公民責任，支持18歲公民權是世界潮流，台灣的民主不能少了年輕人選票，未來仍會全力配合18歲公民權複決案公投宣傳活動。

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吳怡農指出，今天除了要為蔡其昌及市議員加油打氣，還要宣傳年底18歲公民權修憲複決案，根據民調指出有一半選民都還不知道年底有18歲公民權的投票，這次選擇從台中開始，是因為台中對於18歲公民權的支持度是六都中民調最低的，但未決定人數也是六都中最高的，所以從台中開始非常有意義。

周永鴻、蕭隆澤及林義偉也表示，今天與蔡其昌及吳怡農，一同前來大雅市場拜訪市民朋友，向大家說明行動派團隊共同理念，也和吳怡農一起宣傳年底18歲公民複決案，台中對於18歲公民權的支持度是六都最低的，也是最少人表態的城市，所以他們會從基層開始，努力向民眾說明18歲公民權的意義，體現台灣民主價值。（編輯：陳仁華）1110904

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