國軍編26億採購迫砲夜視鏡等裝備 強化後備戰力

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（中央社記者游凱翔台北5日電）台灣正積極提升後備戰力，應對敵情威脅。根據112年度國防預算書顯示，陸軍明年統籌編列26億4000萬元，採購迫擊砲、榴彈機槍、夜視鏡裝備；陸軍並編列約13億元在全台擴建訓練場。

中共機艦頻頻侵擾台灣防空識別區，甚至連日逾越台灣海峽中線，衝擊區域和平穩定。為強化台灣整體防衛作戰戰力，除現役國軍部隊加強訓練及籌購新式武器、增加與盟國交流外，國防部在民國109年提出「提升後備戰力專案」，並推動為期14天新制教育召集，盼戰時藉後備兵力協助常規部隊。

為強化後備戰力，國防部去年已編列新台幣4億2889萬元、民國111年至115年的持續預算，採購2060挺班用機槍（含維修保養周轉量）、87門120公厘迫擊砲；根據近期送抵立法院的112年度國防預算書揭露，陸軍將統籌編列約26億4000萬元，進一步採購相關軍品，供後備部隊使用。

預算書顯示，陸軍編列約5億2100萬元採購榴彈發射器、榴彈機槍與手槍，共約6000件；另投入1億600萬元採購107門、口徑81公厘的「中型迫擊砲」，供陸軍及海軍陸戰隊後備部隊使用。

為強化後備部隊因應核生化攻勢，陸軍、海軍陸戰隊明年編列約2億1400萬元，採購194具新式輕型消毒器、1億8200萬元購置960具背負式消毒器；陸軍也統籌編列17億5900萬元預算，採購約1萬具夜視鏡，另編列約2282萬元採購2000具雙目望遠鏡。

陸軍另編列約13億5000萬元，明年起在成功嶺、花防部、步訓部規劃及擴建訓練場，以及性能提升2套「戰場心理抗壓系統」，第八軍團指揮部203旅、十軍團104旅，都將興建手榴彈與反裝甲武器射擊訓場，強化常備及後備部隊訓練。（編輯：郭無患）1110905