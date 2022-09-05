翻轉五股垃圾山 侯友宜：打造永續綠色創意園區

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（中央社記者高華謙新北5日電）新北市長侯友宜今天出席五股夏綠地專書新書發表會時說，五股夏綠地重生過程無法以三言兩語詳盡表達，未來會結合在地企業推太陽能光電，打造五股夏綠地成為永續綠色創意園區。

新北市政府城鄉發展局表示，五股垃圾山位於新北市重要交通節點，面積約169公頃，過去30年非法棄置物傾到、違章林立，衍生環境嚴重問題。市府自民國108年9月推動「擴大五股試辦計畫」，專案辦理迄今滿3週年，整體環境品質明顯提升，並推出專書「改變的勇氣－垃圾山大變身」記錄整頓過程。

侯友宜出席「改變的勇氣－垃圾山大變身」新書發表會活動表示，未來仍會持續在五股夏綠地引入公共藝術，結合在地企業廠家推動太陽能光電，打造五股夏綠地成為永續綠色創意園區，帶動新莊、五股與泰山地區整體發展，讓新北在2030年成為帶動北台灣發展領頭羊。

民進黨新北市長參選人林佳龍上午接受媒體聯訪時表示，五股垃圾山垃圾只有清理表層，整體清理需要新台幣100億元的預算，地下水污染也須符合環保嚴格標準；另外，成千上萬工廠被拆掉後，未安排新的工業區，造成失業問題。

林佳龍表示，解決問題需做好配套，不能只是雷厲風行拆違建，做為市長應要有高度來做產業園區，留住有潛力產業創造就業機會，新北年輕人就不用離鄉背井找工作。

侯友宜在活動後接受媒體聯訪表示，30年來許多歷任首長都沒改變五股垃圾山問題，「我們願意承擔」，拿出具體解決試辦計畫，勇於接受挑戰，正因為有這股勇氣才能改變垃圾山為夏綠地，接下來還會繼續往前走。

針對林佳龍指當地員工失業，該如何協助？侯友宜說，過程中不斷協調、溝通與安置，謝謝當地廠商業者，大家都願意改變惡劣環境，並在此永續經營。

侯友宜表示，會讓五股擴大都市計畫不斷地往前推動，五股變成夏綠地不過是首部曲，還會有第2部曲，讓五股變得更成長茁壯，成為新北市亮點。（編輯：李錫璋）1110905