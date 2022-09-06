特拉斯接任英首相 蔡總統賀函盼深化雙邊關係
（中央社記者游凱翔台北6日電）英國外交大臣特拉斯將成為新任英國首相，外交部今天表示，已訓令駐英代表處表達台灣政府與人民誠摯祝賀，同時轉致總統蔡英文賀函，至盼未來與英國新政府密切合作，進一步深化雙方在各領域友好關係。
特拉斯小檔案
全名：瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss）
學歷：牛津大學學士（領域：哲學、政治、經濟）
從政經歷：
- 2006年當選大倫敦地區格林威治市議員
- 2010年當選國會議員
- 2012-2014年：教育部政務次官
- 2014-2016年：環境大臣
- 2016-2017年：司法大臣
- 2017-2019年：財政部首席秘書（財政部第3號人物）
- 2019-2021年：國際貿易大臣
- 2021年~：外交大臣
台灣相關重要發言：
2022年4月27日倫敦金融城市長官邸年度外交政策演說：英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友應確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。
「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北約必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。
2022年5月7日（第二次世界大戰歐洲終戰勝利前夕、俄羅斯5月9日紀念「勝利日」前兩天）在德、法等歐洲國家媒體發表專文：英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。
2022年6月28日國會外交委員會：面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，英國與盟友當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」，不可一廂情願期待局勢不會惡化。
2022年6月29日北約峰會小組會議：中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為作出錯誤結論而嚴重誤判、侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界必須共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。
對於英國保守黨透過內部民主程序順利選出黨魁出任首相，外交部第一時間已訓令台灣駐英國代表處向英國政府及人民，表達台灣政府與人民的誠摯祝賀與歡迎，同時轉致總統蔡英文賀函，至盼未來與特拉斯領導的英國新政府密切合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。
外交部指出，特拉斯曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性，並於去年開始推動建立全球「自由網絡」（Network of Liberty），主張以經濟、科技及安全防衛夥伴關係，聯合理念相近國家共同捍衛民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序。
特拉斯在今年4月也以外相身分，發表極具全球戰略意涵外交政策演說「地緣政治重現」（The Return of Geopolitics），明確呼籲北約盟友必須確保台灣等民主政體有自我防衛能力，同時點名中國必須遵守國際規則；針對中國上月以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，在台灣周遭海空域實施軍事演習、發表對台政策白皮書等文攻武嚇挑釁行動，特拉斯更洞燭機先，呼籲全球民主陣營國家應持續確保台灣擁有自我防衛能力。
外交部表示，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，近年來雙邊關係穩定發展，在科技合作、能源轉型、互換駕照、智慧城市、航空服務等領域進行廣泛合作，英國政府高層曾多次表達台海安全攸關英國利益，並多次公開強調維護台海和平穩定的重要性。
外交部強調，在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，台灣將持續與英國等全球理念相近國家攜手合作，強化民主韌性與團結，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，台灣深信在特拉斯領導下，台英透過多元領域的深入對話交流，雙邊實質友好合作將邁向嶄新豐富的新頁。（編輯：林興盟）1110906
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