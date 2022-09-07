許淑華論文再被控侵害著作權 蔡培慧籲毋枉毋縱

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文涉抄襲前南投市公所專員謝百傑研究報告，此報告2008年刊在「研習論壇」月刊，對手蔡培慧今天說，盼收到檢舉函的人事行政總處毋枉毋縱。

許淑華遭爆料就讀逢甲大學經營管理學院2009年發表的碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例」，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年發表研究報告相似度非常高，謝百傑表示當年告知許淑華這是未發表文章，可提供參考。

這份謝百傑的研究報告日前再被高雄市左營、楠梓議員參選人吳佩蓉指控，謝百傑早在2008年11月就將這篇「公民社會與地方文化產業發展之研究─以南投縣茶藝文化為例」文章，投稿「研習論壇」月刊第95期，比許淑華的碩論完成日更早，許淑華抄襲下屬文章，侵害行政院人事行政總處著作權，呼籲行政院提告求償。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢今天接受中央社記者訪問表示，謝百傑一直幫許淑華掩蓋事實、謊言不斷，只會讓許淑華的論文風波燒不停，而許淑華一直強調等審查結果出爐，在此之前不回應，但這起抄襲案涉及公私不分，將公用財產運至私人論文。

沈夙崢指出，許淑華需要出面向民眾說清楚，畢竟許淑華要挑戰更高的縣長位子，掌握的行政資源更龐大，她相信南投民眾、年輕選民，不會支持一名公器私用、公私不分、不負責任面對質疑的縣長參選人。

謝百傑目前任職苗栗縣議會議事組主任，他先前在縣議會接受媒體聯訪表示，當時有告知許淑華這是未發表文章，可提供參考，由於自己當時擔任南投市公所專員，所有權屬於市公所，當時許淑華是市長，發想也是許淑華，他覺得許淑華本來就有權可用這些數據資料。

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中央社記者今天試圖再聯繫謝百傑辦公室，但苗栗縣議會議事組人員表示，謝百傑今天公出在外，隨即掛斷電話；許淑華則向媒體表示，母校逢甲大學持續審查論文，預計10月有結果，在此之前，不再回應。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧指出，許淑華論文涉及權勢壓迫，讓昔日部屬「被提供」研究報告供抄襲，且謝百傑的研究報告著作權也屬縣府所有，今天又被檢舉研究報告也發表在「研習論壇」月刊，盼已收到檢舉函的南投縣政府、行政院人事行政總處毋枉毋縱、秉公處理，而許淑華身為論文所有人，卻始終神隱，顯示心虛，做為從政者，誠實才是最平坦道路。（編輯：謝雅竹）1110907