陳時中推性別與照顧政見 建立爸爸友善育兒支持圈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市長參選人陳時中（右4）8日上午舉辦政見發表會，與身兼競選總部政策小組總召集人的民進黨立委管碧玲（左）及多名黨籍台北市議員參選人一同振臂高喊口號，預祝當選。中央社記者趙世勳攝 111年9月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北8日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天舉辦性別與照顧政見發表會，提出建立爸爸友善育兒支持圈、提供男性及多元性別安置庇護服務等願景，期盼不同性別的市民都能獲更好照顧。

陳時中今天舉辦第8場政見發表會，針對性別與照顧提出親職分擔、保護人身安全不分性別、自我實現3大類政見，強調「以人為本、把事做好」。

出席立委范雲說明現況並列舉各項政見，包含設立身心障礙者懷孕諮詢專線、建置無障礙產檢空間與設備、建立爸爸友善育兒支持圈、提供公衛護士家訪服務、設置產後憂鬱症心理諮詢服務。

范雲指出，政見還包含強化市府認證的到府臨托、率先設立男性及多元性別安置庇護服務、社福統計增加多元性別選項、職訓托育補助經費加倍、提供國小到高中生多元生理用品等。

陳時中總結，這些政見中有些是新的，有些是中央或地方做過的，不過就像他一貫信念，做得好的政策繼續做，有缺漏的就補齊，今天提出這些政見後，也歡迎社會各界提出有需要檢討的部分，他非常願意討論，大家一步步往前走。

陳時中分享，現在社會普遍認為雙親在家庭中同樣重要，但他年輕時平權概念比較缺乏，當時正與妻子孫琬玲論及婚嫁，卻面臨她的學業與自己的職涯衝突，最後是孫琬玲選擇放棄。

陳時中指出，當時孫琬玲拿到國外全額獎學金，但他的父親希望這個獨生子趕快成家立業，雖然協商後是孫琬玲退讓，但兩人承諾彼此，若未來再有機會，一定要支持她出國讀書。

陳時中說，婚後兩人馬上生了小孩，約莫在小孩週歲時，孫琬玲向他表示錄取了法國文化獎學金，明明是好消息卻因為擔心孩子要給誰照顧而憂心忡忡，不過因為當初的承諾，兩人決定拜託他母親幫忙，若被拒絕他就背孩子看診。

陳時中表示，幸好他的母親同意幫忙，讓孫琬玲順利出國完成學業，但這個過程讓他體會到婚後婦女常被傳統觀念綁住，也深刻感受到單親爸爸壓力，下定決心要幫助社會環境改變。（編輯：陳仁華）1110908

民進黨台北市長參選人陳時中8日上午舉辦性別與照顧政見發表會，民進黨立委范雲（圖）出席，並透過大螢幕說明政策現況。中央社記者趙世勳攝 111年9月8日