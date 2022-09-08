許淑華論文再被控侵權 逢甲大學：審定調查中

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（中央社記者蘇木春台中8日電）國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文涉抄襲前南投市公所專員謝百傑研究報告，此報告2008年刊在「研習論壇」月刊。逢甲大學今天表示，已成立審定委員會調查，最晚10月中旬結果出爐。

逢甲大學今天告訴中央社記者，校方在接獲許淑華的公文，及民眾檢舉後，已在8月中旬依據「逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」程序成立審定委員會調查。

校方表示，委員會目前已啟動相關調查，過程採不公開，根據規定2個月內必須完成審定，預計最晚10月中旬結果就會出爐。

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許淑華遭爆料就讀逢甲大學經營管理學院2009年發表的碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例」，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年發表研究報告相似度非常高，謝百傑表示當年告知許淑華這是未發表文章，可提供參考。

這份謝百傑的研究報告日前再被高雄市左營、楠梓議員參選人吳佩蓉指控，謝百傑早在2008年11月就將這篇「公民社會與地方文化產業發展之研究─以南投縣茶藝文化為例」文章，投稿「研習論壇」月刊第95期，比許淑華的碩論完成日更早，許淑華抄襲下屬文章，侵害行政院人事行政總處著作權，呼籲行政院提告求償。（編輯：卞金峰）1110908