藍質疑航空城有問題廠商 鄭文燦：中棪是合格廠商

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（中央社記者劉冠廷、葉臻、吳睿騏台北8日電）國民黨今天質疑，桃園航空城是國內最大單一工程，安全有必要強力把關，但桃園市長鄭文燦竟納入公共工程有疑慮的廠商；呼籲鄭文燦好好面對進度延宕的桃園航空城，並重新檢視被列入黑名單的工程廠商。

鄭文燦中午在桃園市議會接受媒體聯訪時表示，航空城區段徵收工程進度目前沒落後，議員提供資訊錯誤，對公共工程也沒較深入了解。

他說，中棪工程顧問股份有限公司是國內前10大的工程顧問公司，在中央部會、在地方政府承攬很多設計或監造工作，以今年為例，中棪承攬第1名是新北市政府，第2名是台北市政府，桃園第3名；中央部會發包工程也比桃園多，國防部及交通部民用航空局很多跑道、橋梁工程都由中棪設計監造。

鄭文燦表示，涉及政府採購法問題，當然是解除了才能再投標，以今年為例，中棪是合格廠商，且在工程查核方面，平均有7成到7成5以上甲等率，都可攤在陽光下。

國民黨今天上午召開記者會，質疑針對桃園航空城進度延宕且疑似有問題顧問公司涉入，前文傳會主委、桃園市議員參選人凌濤指出，林同棪工程顧問股份有限公司曾經因工地監造主任犯罪足生損害於大眾，而被工程會於2015至2018年列為拒絕往來廠商，但同一批理監事竟然開了中棪工程顧問公司繼續標案。

凌濤指出，中棪公司不僅涉入49死、300餘人受傷的台鐵太魯閣慘案，竟然還在桃園標到桃園國際機場第三跑道、桃園機場捷運等6大重要工程，總價更達新台幣2.09億。

凌濤說，桃園航空城是國內最大單一工程，安全有必要強力把關，鄭文燦竟納入公共工程有疑慮的廠商，難道全體市民不會擔心；呼籲鄭文燦回歸市政，好好面對進度延宕的桃園航空城，並重新檢視被列入黑名單的工程廠商。

文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲表示，列入工程會黑名單的原班人馬，竟然換個招牌就標下桃園的標案，可說是政府失靈；桃園航空城不僅有問題廠商參與，甚至期程也有延宕情形，航空城252億預算，迄今只執行23.89%，民國104年鄭文燦就宣示要加速進行，結果到110年地上物查估進度才只到複估。

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國民黨桃園市議員參選人楊朝偉說，桃園航空城股份有限公司主要目的是招商、行銷，和桃園市府經發局職能相同，組織人事也與市府大幅重疊；當航空城開發完成後，還要成立航空城管理中心，難道要繼續浪費公帑成立重複的單位嗎，希望桃園市府除能積極檢討改善。

國民黨桃園市長參選人張善政稍早接受媒體聯訪表示，如果當選，一定好好檢視航空城這麼大的計畫，如果有問題也不輕忽。（編輯：蘇志宗）1110908