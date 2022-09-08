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府：正副總統專機處理標準比照馬英九 一切照規定

2022/9/8 14:26
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（中央社記者溫貴香、王承中台北8日電）總統府發言人張惇涵今天表示，關於專機的使用，歷任政府都有相關規定；蔡政府對於專機運用，包括總統蔡英文與副總統賴清德的處理標準，都會比照前總統馬英九辦理，一切按照規定。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長鄭正鈐、洪孟楷等人，今天在立法院召開記者會。鄭正鈐指出，近期蔡總統都有到地方視察的行程，卻又幫民進黨參選人輔選，很可能搭乘行政專機，把視察包裝成輔選行程。

洪孟楷表示，總統視察地方無可厚非，但順道去輔選就非同小可，蔡總統的視察跟黨務行程高度重疊，相關的費用怎麼算，請民進黨交代清楚。李德維指出，民進黨不要又拿前總統馬英九來比較，馬英九的黨務行程，行政專機相關費用都由國民黨支付，請民進黨把相關憑單拿出來，油料到底誰買單，請公開誠實面對。

總統府發言人張惇涵表示，早在2019年、總統大選期間，在野黨就炒作過相關議題。而去年底公投期間，在野黨又拿此議題進行操作。

張惇涵說，實際上，國防部去年在立法院答詢時已表示，確實有收到民進黨中央黨部支付相關款項。

張惇涵並強調，關於專機的使用，歷任政府都有相關規定，蔡政府對於專機運用，包括蔡總統與賴副總統的處理標準，都會比照馬前總統辦理，一切按照規定。（編輯：楊蘭軒）1110908

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