英國女王辭世 鄭文燦、侯友宜哀悼推崇

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，桃園市長鄭文燦及新北市長侯友宜今天在社群網站臉書（Facebook）發文哀悼，台中市長盧秀燕也推崇伊麗莎白二世為典範。

鄭文燦表示，女王逝世，同感哀傷與不捨，願女王安息。女王是英國團結象徵及許多歐洲人心中最大公約數，每遇紛爭，女王都會用智慧與溫柔談話穩住民心，帶給英國與國際社會正向又穩定力量。感念女王畢生貢獻世界和平與國際社會，女王典範將永存世人心中。

侯友宜說，女王與世長辭，同感不捨，感念女王對英國及世界的貢獻。女王畢生奉獻英國，總以一貫優雅態度，帶領英國人民挺過戰爭及各種艱難時刻，留給世人最珍貴遺產，就是用一生奉獻寫下的歷史瑰寶。女王辭世非畫下句點，展現的典範將長存世人心中。

盧秀燕上午出席明昌國際公司永續智慧工廠動土典禮，接受媒體聯訪表示，她謹代表台中市政府表達哀悼，女王一生勤奮，對國家及人民忠誠，是非常好的典範。（編輯：李明宗）1110909