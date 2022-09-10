陳建仁：台梵合作人道救援 見證台灣能幫忙

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）前副總統陳建仁擔任總統特使出訪友邦教廷9天，他表示，此次出訪適逢台梵建交80週年，台梵邦誼一向穩固，他相信雙方在未來80年一定會繼續更多合作，攜手推進自由人權等共同價值。

陳建仁3日到11日出訪教廷，行程包括出席教宗方濟各4日主持的前教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典，接受教宗親自接見，5日參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會及馬爾他騎士團，7至10日出席教廷宗座科學院理事會議及院士會議等。

陳建仁以錄音受訪方式跨海向中央社指出，他此行每到一個教堂聖地或人道救援單位，都有無限感動，因為台灣跟教廷在許多人道救援工作攜手合作，證明「台灣能幫忙、台灣正在幫忙」，未來台灣將更加努力促進相關合作活動。

陳建仁是首位被推舉為宗座科學院理事的台灣人，對此陳建仁謙稱參加會議讓他自己收穫很多。

陳建仁表示，宗座科學院具有很高學術地位，80位院士當中有多達30位是諾貝爾獎得主，這3天聽幾位院士演講，他覺得大家做的研究都很深入，確實是很傑出的團隊，他收穫很多。

陳建仁表示，希望台灣未來能與宗座科學院跟其他科學院加強合作，讓台灣的科學研究更上層樓，栽培更多科學人才。

談到因應疫情，陳建仁表示，在還沒有疫苗跟快篩試劑之前，需要靠非藥物方式控制疫情，例如保持社交距離、戴口罩、勤洗手、邊境管控等，台灣這方面做得很好，所以死亡率低，疫情期間也能保持經濟成長率，在世界表現傑出。

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陳建仁說，現在病毒朝傳染力強但致死率低的方向發展，無法再用之前的方式處理疫情，要用抗病毒藥物減少死亡，他認為，台灣現階段採取了對的措施，表現也很好。

陳建仁表示，他此次出訪適逢台梵建交80年，台梵邦誼一向穩固，台灣跟教廷長期合作從事人道救援工作，他相信未來80年台梵在自由、人權、法治等方面一定會有更多合作，共同推進世界普世價值，提供人道救援，幫助有需要的國家。（編輯：郭無患）1110910