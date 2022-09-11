監院112年度預算增4344萬元 人權會編逾1.3億元

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（中央社記者陳俊華台北11日電）監察院民國112年度預算歲出編列新台幣10億4888萬餘元，較111年度增4344萬餘元，主要增列待遇調整經費；其中，人權會編列1億3138萬餘元，辦理系統性訪查、推動酷刑防制工作經費1250萬元。

監察院公布中華民國112年度中央政府總預算案監察院單位預算，歲入編列新台幣2630萬9000元，主要是違反公職人員財產申報法、利益衝突迴避法、政治獻金法等規定的罰鍰收入。

歲出編列10億4888萬9000元，較111年增加4344萬6000元。其中一般行政，編列人員維持費7億5078萬元，較111年度伸算增列調整待遇等經費3430萬元，廳舍機電維護、清潔勞務等經費增列684萬元；首長、副首長出國訪問及職員出國考察旅費99萬2000元。

議事業務中，國際監察事務活動經費268萬元，較111年度增列參與推動國際監察事務與交流經費34萬7000元；調查巡察業務，監委國外考察經費153萬5000元，較111年度增列旅費7萬7000元。

國家人權委員會部分，歲出編列1億3138萬8000元，其中人權業務規劃、評估與研究經費4681萬元，人權議題歷史研究及國際基礎資料蒐集、比較、分析、翻譯等經費735萬元；國內外人權宣導、創新合作方案經費493萬元，含媒體政策及業務宣導費250萬元。

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訪視、調查與合作經費編列4287萬元，較111年度增列陳情申訴業務系統等經費38萬元；辦理系統性訪查、檢討國家人權案件、推動國家酷刑防制工作所需經費1250萬元；協助人權受害者提供心理諮商及法律服務經費350萬元；赴國外專案性訪視調查經費240萬元。

教育、推廣與交流部分，編列4170萬元，較111年度增列人權教育培訓等經費872萬元；其中，辦理人權教材開發、編譯、數位教材製作經費1376萬元，含媒體政策及業務宣導費300萬元；出席國際性人權組織會議及赴國外人權等機構、團體交流經費250萬元。（編輯：林克倫）1110911