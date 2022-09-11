陳時中：未來若當選市長 加速推動中醫藥發展

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（中央社記者林長順台北11日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天成立中醫師後援會。陳時中表示，未來若當選市長，要從基層開始，讓中醫師對市民的服務更加落實，讓中醫藥能夠發展得越快越好。

陳時中中醫師後援會下午正式成立，由國策顧問、中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚出任總會長、台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗擔任後援會會長。現場有近500名中醫師一同在現場，肯定陳時中「挺小科」、支持陳時中當一個「把事做好」的台北市長。

出席的衛福部長薛瑞元致詞時指出，陳時中是一個可以和平、細心、冷靜處理問題的領袖人物，不畏艱難，將困難的問題一項一項解決，未來台北的發展也需要有這樣的領導人物，才能夠將台北市的發展提升到國際級都市。

陳時中致詞表示，牙醫界與中醫界在過去就有很好的交情，經過20幾年來，「中醫藥發展法」也在他的手中通過。他肯定中醫師，與中醫師站在一起，但最重要的，還是大家自己的努力，還有理事長率領中醫師的同仁，建立中醫師在社會的形象，得到社會的肯定。

陳時中強調，未來如果當選市長，他要從基層開始，讓中醫師對市民的服務可以更加落實，讓中醫藥能夠發展得越快越好，相信讓更多人得到中醫師的照顧，對社會的健康一定是一個很大的進步。

陳時中表示，提出很多政策，像是都更、社會住宅、社會福利等相關政策，需要中醫師一同推動，向市民解釋有什麼好的福利政策，如果有意見，也可以即時反映，變成一個善的循環，讓我們可以把事情做對、做好。

針對這幾天清冠一號政策引發的討論，陳時中也特別澄清，他不會，也不能去指導衛福部做任何事情，他跟薛瑞元共事多年，大家都心意相通，我們要做對的事情，就是把人民的健康當作前提來思考。

最後，陳時中表示，選舉的時候有競爭在所難免，但是不要小動作太多、也不要把白的說成黑的，如果有人在抹黑，拜託大家幫忙澄清、撥亂反正，要把正確的事情講出來。

陳時中在受訪時表示，他已經離開衛福部，不會，也不能去干擾、干涉衛福部的一個醫療政策，至於跟相關醫療同仁任何的談話，也不會直接指到任何政策本身。

媒體詢問是否夜會中央疫情指揮中心指揮官王必勝，陳時中表示，沒有所謂夜會王必勝，最近一次聊天已經很久了，兩人沒有聊到清冠一號，只聊到所有的醫療政策應該以人為本。（編輯：陳清芳）1110911