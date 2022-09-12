議員詢問卸任是否備戰選總統 柯文哲：會去努力

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北12日電）國民黨台北市議員陳重文今天質詢問台北市長柯文哲卸任後是否爭取總統大位和辦公室設置據點？柯文哲表示，「會去努力（選總統）」，並希望在立法院附近設辦公室。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨台北市議員陳重文質詢時問到，柯文哲任期即將屆滿，有無畢業感言想對府會同仁或議員們說？像是愛恨情仇很多的市議員王世堅、簡舒培和苗博雅等人。

柯文哲答覆表示「認真工作到最後一天」，且要對市府同仁說「大家辛苦了」；談及議員們則說「（海濤法師曾對他說）就當作業障重就可以了」，也承認王世堅對自己不錯、直呼「辛苦了」，而簡舒培「更辛苦」、苗博雅則「太辛苦了」。

隨即陳重文就說，自己要送柯文哲畢業禮物，是取名為「放飛」的漂流木雕雄鷹作品，可以放在柯文哲未來的辦公室內，寓意祝福「鵬程萬里、展翅高飛」。

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陳重文追問，柯文哲12月25日畢業後，是否會回台大醫院上班？會不會爭取總統大位？並指潛在對手副總統賴清德已在府外設辦公室，詢問柯文哲若要選總統，未來辦公室要設在哪？並建議卸任後要趕緊找辦公室據點。

柯文哲表示，卸任後會先回台大報到，但是否繼續上班，仍要和台大人事處研究一下，坦言不好意思占一個位置卻不做事，自己是主張退休，認為還有很多事要做，並坦言「會去努力（選總統）」，初步計畫未來辦公室要設在立法院附近，因為中央黨部和人員都在那邊，近一點比較好。（編輯：李錫璋）1110912