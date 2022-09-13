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台帛司法合作 捐12組電腦助帛琉建資訊系統

2022/9/13 19:14
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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）台灣與友邦帛琉簽署刑事司法互助協定及法醫合作瞭解備忘錄後，今天進一步捐贈帛琉12組桌上型電腦，作為兩國司法合作的第一步，協助友邦建置軟硬體資訊系統，以利打擊犯罪。

駐帛琉大使館發布新聞稿表示，台灣捐贈帛琉司法部12組桌上型電腦儀式今天舉行，帛琉副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、駐帛琉大使黎倩儀等人出席。

黎倩儀致詞表示，中華民國（台灣）很榮幸成為帛琉司法合作夥伴，協助友邦建置軟硬體資訊系統。資訊戰在打擊犯罪扮演重要角色，完善且全面的資訊管理系統將有助執法人員蒐集、管理及分享資訊以打擊犯罪。

她指出，這次電腦捐贈是席嫵杜8月訪問台灣並簽署刑事司法互助協定及法醫合作瞭解備忘錄後，兩國司法合作的第一步。惟有國家間彼此合作才能有效打擊跨國犯罪，期待台、帛在司法及執法議題有更多合作。

席嫵杜致詞時感謝台灣協助並提及，訪台期間簽署的刑事司法互助協定及法醫合作瞭解備忘錄，將促進兩國相關司法單位合作打擊犯罪。

大使館表示，這12組電腦將分配至帛琉司法部7個單位做為資訊管理系統平台，以利資訊整合、運用及管理，提升警政效能。（編輯：周永捷）1110913

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