被問抗中保台 黃珊珊：要團結保台、別製造對立

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左3）14日在北投市場掃街拜票，攤商送上鳳梨，祝福黃珊珊好運旺旺來。中央社記者吳家昇攝 111年9月14日

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（中央社記者劉建邦台北14日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天提及市長要抗中保台。無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，內部要團結保台，別製造對立，大家都能簽不投降連署書，但簽完呢，台灣哪個人不保台。

陳時中接受民視「辣新聞」節目專訪昨晚播出，被問及擔任台北市長需不需要抗中保台。陳時中說，那是一定要的，抗中保台是種態度，領導者必須表現態度。

黃珊珊今天走訪北投市場，會前聯訪被問及陳時中提到抗中保台及簽署不投降連署書看法時回應，台灣哪一個人不保台，難道要簽連署書才叫做不投降，簽完後有強制力或投降要接受懲罰嗎，要簽大家都可簽，現在就可簽，但簽完呢，不要再製造對立，內部應要團結保台，但也要面對世界、走向國際，不相信誰會簽投降，且每天提到這些議題沒意義。

媒體詢問民眾黨台北市議員參選人盼有母雞可拉抬選戰效益。黃珊珊說，選舉本來就要很努力、勤快，而非要拉抬，會配合他們需求並盡量協助。

至於藍營許多里長這次以無黨籍參選，黃珊珊指出，國民黨里長很清楚意識到服務基層不分藍綠，像她擔任24年北市議員一樣，選民服務沒顏色，應要貼近市民需求，而不是謹守政黨利益。

黃珊珊被問及近期選戰策略是否打綠忽略藍及搶攻仇恨綠營選票時表示，藍綠目前提到棄保，就像不想努力賺錢，只想分別人金錢狀況，這是沒出息行為，她就是持續爭取台北市民認同，且每天關心的就是市民福祉，且不是用搶的就搶的到市民支持。

媒體詢問陳時中昨天臉書Facebook誤植部落客照片，引爭議。黃珊珊今天指出，她是母親，若稱這是誤植，那這怎樣教小孩，犯錯就犯錯，認錯沒那麼困難，不用特別解釋。（編輯：方沛清）1110914