對手猛攻防疫作為 陳時中：不要流於謾罵就好

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市長選戰漸熱，民進黨參選人陳時中近期頻遭國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊攻擊在疫情指揮官任內作為。陳時中今天說，責備與批評都免不了，不要流於謾罵就好。

陳時中今天下午參訪天氣風險公司後接受聯訪，媒體詢問，近期是否有感受到對手猛攻防疫作為。陳時中回應，選舉時大家總是選擇對自己最有利的進行，責備與批評都免不了，只是比賽就照比賽規則走，講事情不要太過度、不要流於謾罵就好。

媒體再問，是否會擔心仇恨值因此升高而影響選情。陳時中說，任何事情都可能影響選情，但會不會選上終究只有兩個要素，首先是這個候選人值不值得信任，再來是候選人提出的政見符不符合需要，會再針對這兩項成敗關鍵努力。

另一方面，黃珊珊日前受廣播節目專訪時自稱與親民黨主席宋楚瑜同為中國湖南人，今天上午又稱台灣人都有祖籍，她的祖籍在湖南，但現在的湖南是「內湖南港」。

陳時中表示，大家都生在台灣、長在台灣，「我們都是台灣人，這沒什麼特別好分的」。

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此外，對於台灣參選亞洲環球小姐的高曼容因遭中國打壓而無法站上馬來西亞檳城2022世界創新與科技大會舞台，陳時中說，這當然要予以聲援，這類事情讓人心痛。

陳時中指出，中國今天可能是打壓選美，改天可能是打壓牙醫，各種可能都有，這種打壓無所不在，所以大家要堅定自己的信心、堅定抗中保台的意識，讓世界感受到台灣的韌性與強度，但不去挑釁。（編輯：李錫璋）1110914