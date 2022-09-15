印尼舉辦國慶酒會 駐台代表盼深化與台經貿關係

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）外交部政次田中光昨晚出席印尼國慶紀念酒會，印尼駐台代表章溥帝（Budi Santoso）致詞表示，希望邀請更多台灣商界人士到印尼貿易投資，深化台灣與印尼雙邊經貿關係。

外交部發布新聞稿指出，田中光昨晚代表外交部長吳釗燮出席駐台北印尼經濟貿易代表處舉行的印尼共和國獨立77週年國慶紀念酒會。

田中光致詞指出，印尼位居印太區域戰略要衝，是東南亞最大經濟體，也是世界上穆斯林人口最多的國家，印尼不僅是東協國家中唯一「二十國集團」（G20）會員，今年11月更將在峇里島舉辦G20峰會，明年印尼也將接任東協輪值主席國，國際地位日益重要，深受全球矚目。

田中光表示，印尼是台灣近鄰，也是「新南向政策」重要夥伴，台灣將持續強化與印尼在農業、經貿、教育、勞工等領域的雙邊合作，開創後疫情時期更深厚踏實的夥伴關係。

章溥帝表示，印尼目標在2045年成為世界第4大經濟體的已開發國家，並保持每年5.7%的經濟成長率。印尼希望邀請更多台灣商界人士至印尼貿易投資，進一步深化台印尼雙邊經貿投資關係。

章溥帝說，作為東協唯一的G20成員國，印尼也希望藉由擔任G20輪值主席國為世界經濟復甦做出更大貢獻，並建立更健康、更公正和可持續的全球治理。

章溥帝在酒會中致贈田中光印尼傳統手工藝品銀製「婆羅浮屠」（Borobudu），田中光也回贈台灣藍鵲黃金複製畫，雙方並舉杯祝賀印尼國運昌盛。

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在台灣求學的印尼學生於酒會中演出峇里島及亞齊省的傳統舞蹈，展現印尼豐富的多元文化資產。

外交部指出，每年約有20萬名台灣觀光與商務旅客前往印尼，目前有逾2000家台商企業在印尼投資，為印尼創造大量就業機會。台灣是印尼教育及文化部列為4大公費生留學推薦國之一，印尼學生是台灣外籍生第2大來源國，扮演台灣及印尼兩國人民交流的重要橋梁。（編輯：郭無患）1110915