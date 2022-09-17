疫苗議題被指中共傳聲筒 黃珊珊：不需要貼標籤

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊17日上午在台北市大同區出席「黃珊珊：33個人生故事」新書簽書會，致詞時提出對台北未來的市政願景。中央社記者趙世勳攝 111年9月17日

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（中央社記者劉建邦台北17日電）疫苗議題延燒，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，沒說陳時中擋疫苗，人命比意識形態重要，最重要就是把事情說清楚，不需要幫人貼標籤。

民進黨台北市長參選人陳時中昨天被媒體問到，黃珊珊指若是中國大陸擋疫苗，總統蔡英文出面也不會有用；陳時中回應，德國外交部長曾說中國大陸企圖用疫苗外交影響自身國際地位，證明中國有介入，不明白為什麼這些人要持續做中共傳聲筒？

黃珊珊今天上午出席「黃珊珊：33個人生故事─大同區新書簽書會」，會後接受聯訪時回應，沒說陳時中擋疫苗，昨天提及是指外界稱有人擋疫苗，但為何蔡總統出面就買到，且人命比意識形態重要，現在還以意識形態模糊此事，不願說清楚程序，最重要就是把事情說清楚，不需要幫人貼標籤。

莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑昨天深夜運抵台灣，蔡總統透過臉書（Facebook）發文執政團隊堅守崗位防疫，並呼籲，不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，抹煞防疫團隊這兩年來辛苦付出。

黃珊珊對此表示，疫苗抵台是好事，疫苗議題本來就不應當選舉操作工具，但到底誰操作為意識形態工具。

台北市議會民進黨團昨天開記者會公布台北市政府採購疫苗相關公文，黃珊珊今天回應，中央回復公文含購買數量已足夠、地方政府買疫苗須由中央統籌分配及負擔藥害救濟，但因疫苗不能讓台北市民優先使用，所以刪除預算是市府及議會共識。

此外，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天發布城市創新政策提出帶動會展產業等方向。黃珊珊今天回應，內容沒注意，了解後對外說明。（編輯：李亨山）1110917