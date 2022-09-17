團隊納議會黨團幹部 陳時中：並肩作戰市民有感

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民進黨台北市長參選人陳時中（前中）17日上午前往內湖737市場掃街，向民眾懇託拜票。中央社記者裴禛攝 111年9月17日

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（中央社記者蕭博文台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，市議員一直是重要的戰力，將台北市議會民進黨團幹部納入團隊並肩作戰，才能讓市民最有感。

陳時中上午前往內湖區737市場掃街拜票，陪同的民進黨台北市議會黨團總召江志銘證實，議會黨團三長已獲邀加入陳時中競選團隊的輿情小組，希望未來在市政議題上的反應更迅速、準確。

陳時中隨後轉往西湖市場爭取民眾支持，在西湖市場外接受媒體聯訪時表示，市議員一直是重要的戰力，民進黨市議會同仁都非常有經驗、戰力，選舉一定要把他們納入團隊並肩作戰，才能讓市民最有感。

媒體問到，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天批評COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購不誠實、防疫政策不到位、防疫物資不充足。對此，陳時中指出，台灣防疫成績在世界名列前茅，各國都予以肯定，污衊式評論是不好的。

針對總統蔡英文昨天透過臉書（Facebook）感謝並肯定防疫團隊的投入與貢獻，陳時中說，謝謝蔡總統的鼓勵，對抗病毒確實是人與病毒的戰爭，防疫團隊同仁都非常努力，相信對台灣與世界的防疫史都做出貢獻。

此外，陳時中主動提及，他已提出勞工董事等政見，卻遭指是見樹不見林；他與勞工團體、資方討論都覺得，若勞工董事處理得當可以增進勞資關係，對公司是件好事，不知道其他參選人對此看法如何。

媒體還問到，對於台北市長柯文哲預言民進黨考量選舉紅利將於年底開放邊境的看法。對此，陳時中表示，邊境解封要從防疫、振興角度考量，不是選舉的考量，選舉與防疫是兩回事。（編輯：戴光育）1110917