南勢溪引水石門水庫 侯友宜、林佳龍皆強調永續

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）經濟部水利署「南勢溪引水至石門水庫計畫」，引起新北居民抗議；市長侯友宜、民進黨市長參選人林佳龍競辦都表示，要確保水源永續與環境保護。

台灣生態工法發展基金會17日在立法院中興大樓召開「支援經濟蓬勃發展！反對上游殺雞取卵毀水源！請問市長，大台北的水源命脈何去何從？反對南勢溪上游引水，雙北市長候選人政見提問」記者會。

本案「南勢溪引水至石門水庫計畫」緣起於水利署計畫由南勢溪上游屯鹿（新北市烏來區）引水至大豹溪上游車寮坑（新北市三峽區），再送水到桃園市石門水庫上游的澤仁。全程17.2公里皆以開鑿隧道越域引水方式進行，總工程經費為新台幣186億元，工期4.5年。

新北烏來部落的族人擔憂，引水工程將破壞祖先留下的珍貴自然生態，也影響原住民文化傳承。新北市原住民議員馬見曾在8月12日的記者會表示，從德拉楠溪引水貫穿雪山山脈，打破祖靈留給族人土地，他與族人站在一起堅決反對具侵略性破壞工程。

多名部落意見領袖在8月的記者會，也都強調會誓死抗議到底。

市長侯友宜今天下午視察瓦瑤溝整治暨安樂抽水站改建工程時接受聯訪，媒體詢問，今天在立法院的記者會中，與會人員擔憂這個引水工程破壞環境生態外，也影響600萬的雙北市民用水的權益，對此計畫有何看法？

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侯友宜說，凡事一定要以永續環境為優先，南勢溪要引流到石門水庫，一定要先確保永續環境，這是最優先的條件，不容許任何破壞，尤其要確保600萬的大台北生活圈市民飲水無虞。他堅持永續環境，絕對不能破壞。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城透過文字回應，越域引水計畫在未能確保環境保護及水源永續的基本要求下，任何工程都必須審慎為之，不宜貿然開發。（編輯：張銘坤）1110917