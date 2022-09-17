林佳龍與陳時中史明音樂會合體 籲團結不受威脅

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）、台北市長參選人陳時中（右2）17日晚間在新北三重「台灣的過去、現在、未來–追想史明音樂祭」活動中同台合體，攜手造勢。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月17日

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）「追想史明音樂祭」今晚在三重綜合運動場向日葵廣場舉行，民進黨新北市長參選人林佳龍、台北市長參選人陳時中同台合體，強調希望雙北雙雙勝選過關，國人團結不受強權威脅。

史明教育基金會、史明文物館今晚在三重向日葵廣場舉行「追想史明音樂祭」，紀念畢生倡導台灣獨立的史明，許多觀眾坐在台下欣賞音樂表演。

林佳龍與陳時中分別在台上與欣賞音樂會的群眾致意，同時接受館方致贈的版畫募款箱紀念品，在主持人呼口號下，大家高喊「阿中當選」、「阿龍當選」。

陳時中在台上推薦林佳龍是新北市長最適合的人選，也希望民眾要支持18歲公民權；林佳龍也推薦陳時中，並強調這次雙北參選人同台合體，雙北要雙贏。

林佳龍致詞時說，以往受到史明努力推動台灣民主發展精神的感召，「台灣一定是台灣人的台灣、民主的台灣、世界的台灣」，這次應邀出席參加活動，他說「團結力量大」，希望大家承傳史明的新國家運動，也希望今晚的演唱會，以台灣人的歌聲展現團結的力量，不受威權復辟的影響。

林佳龍除細數當年投入民主運動，也重申日前鄭南榕基金會董事鄭竹梅日前質疑市長侯友宜，當年在警政署執行拘提鄭南榕時，在3項方案中，為何採取最激烈的措施。

林佳龍說，侯友宜對外的回應，並未忠實呈現歷史原貌，且侯友宜說，如果歷史重來還是會奉命行事、問心無愧，「這是很可怕的事情」，選民應該要認清事實，當年鄭南榕自焚時，台灣尚未民主化，應還原當初的歷史。

林佳龍與陳時中在短暫致意與接受禮物後離去，在媒體圍堵中，兩人並未接受採訪。（編輯：張銘坤）1110917