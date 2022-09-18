蔣萬安證實妻子懷第3胎：家裡非常喜悅

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）18日在台北出席111年我愛士林親子健行活動，蔣萬安和參加活動的民眾握手致意。中央社記者吳家昇攝 111年9月18日

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（中央社記者劉世怡台北18日電）國民黨台北巿長參選人蔣萬安今天出席健行活動前受訪證實，妻子有身孕，懷上第3胎，家裡非常喜悅，並提及昨天地震時，已跑完行程在家，地震當下第一時間是抱緊小孩安撫。

蔣萬安上午出席巿議員陳政忠舉辦的「111年我愛士林親子健行活動」之前，接受媒體聯訪時，做出上述表示。蔣萬安於活動時陸續與排隊市民，打招呼問候。

蔣萬安說，太太現在又有身孕，其實這是一件很開心的事情，也是家裡非常喜悅的事，接下來會在適當時候正式說明這項喜悅。

媒體問到，昨天地震當下在做什麼。蔣萬安表示，昨天剛好跑完行程回到家，地震當下第一時間是抱緊小孩安撫一下。

媒體追問，將於明天告發對手陳時中瀆職，但媒體人陳揮文認為若自己是檢察官，就會在選前不起訴陳時中，還陳時中清白，這還能倒打蔣萬安一把，且陳揮文提及，現在還是可以到立法院再調閱一次合約，蔣萬安的責任就是他在還是立委，要求合約不能再塗黑，這才是蔣萬安的工作。

蔣萬安對此表示，謝謝這樣的建議，他最重要的目的其實是要求衛生福利部提供完整採購疫苗的合約，當然透過司法途徑是一個管道，是一個手段，他也希望衛福部應該要清楚說明要不要公布完整採購疫苗合約，至於在立法院部分，當然會再度要求，但是民進黨立委是多數，他強調會透過各種方法，就是要還原事實真相。

蔣萬安提及，疫情期間好多國人染疫，有一萬多人死亡，非常多家屬沒有辦法見到親人最後一面，因為「火化之亂」，許多事情證明陳時中沒有同理心，所以才會有政治凌駕專業防疫情形，今天陳時中落跑來參選台北巿長，才有機會好好檢視陳時中過去作為。

媒體追問近來成為話題的「不投降承諾書」，蔣萬安表示，大家都是國民必須遵守中華民國憲法，應保衛中華民國的主權，遵守憲法就不會有投降的問題，所以民進黨應該要做的是簽署遵守憲法承諾書，如果不守憲才會有投降現象。

媒體問到，媒體人周玉蔻明天疑似要公布醜聞，她之前槓上慈濟現在摃上蔣萬安，會不會覺得有點失控。

蔣萬安對此回應，2022年的今天，台灣的選舉什麼時候淪落到這樣惡質的選風，又是縱容抹黑、抹紅、抹黃，不斷地操作，他是台北市長參選人，台北市長是他在選，不是他的家人或是其他人，他相信台北市民的智慧及格調，也相信台北市民會做出正確選擇，他不希望任何人向這樣惡質的選風妥協。

媒體問到，國民黨桃園巿長參選人張善政去警局提告，疑似綠營有人發文宣指張善政把新台幣5000多萬元吐出來，後續北北基桃合體會不會受到影響。

蔣萬安表示，不會受到影響，北北基桃一定會合體，會就區域治理提出共同願景。（編輯：方沛清）1110918