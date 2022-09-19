強震球場天花板塌落 鄭運鵬籲別用選舉方式究責

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桃園市八德國民運動中心綜合球場天花板因強震塌落釀1人受傷，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）19日表示，責任歸屬須由第三方鑑定，不要冒然用政治選舉的方式判定。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市八德國民運動中心的綜合球場天花板輕鋼架18日因強震塌落釀1人受傷，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，責任的歸屬須由第三方鑑定，不要冒然用政治選舉的方式判定。

鄭運鵬下午拜會桃園航勤股份有限公司企業工會，他在會後接受媒體聯訪。記者詢問，根據一份最新民調顯示目前鄭運鵬領先8個百分點，如何擴大差距。

對此，鄭運鵬表示，經過1個月的努力，趨勢的確都是往上甚至領先，團隊受到相當大的鼓舞，這表示團隊做法是正確的，但心態上還是步步為營。

鄭運鵬指出，團隊不會把民調拿來當宣傳工具，每個民調有贏有輸，只要趨勢是向上的，表示市民的認同逐漸增加，他覺得民調有其參考意義，但差距若有開始拉開，也符合團隊在拜訪時的感受。

記者詢問，有國民黨桃園市議員在臉書（Facebook）貼文附圖疑為鄭運鵬競總便簽，內容指稱9月24日造勢大會每台遊覽車補助新台幣8000元。

鄭運鵬回答，使用遊覽車能方便鄉親到場加油，這是各層級、政黨在選舉上方便的做法。他從未質疑國民黨在選舉裡用遊覽車動員，桃園腹地幅員較大，透過遊覽車讓交通比較方便，這是大家都很習慣的方式，並沒有什麼問題。

他表示，請國民黨看看自己在動員是用怎樣價格在承租遊覽車、買便當，他覺得奇怪，好像國民黨拿到民進黨半公開的內部運作方式就拿來新聞炒作，「我不知道點在哪裡」，國民黨不妨拿出自己的成本比照一下，這是比較公平的做法。

對於八德運動中心綜合球場天花板塌落事故有人拿來與新竹棒球場連結，鄭運鵬認為，責任歸屬須由第三方鑑定，但透過影片會誤以為整棟建築物受到影響或結構問題，但其實是輕鋼架的天花板工程。

鄭運鵬表示，他是學土木的，所以不敢在第一時間判斷，不過看影片並未影響結構物，但責任須鑑定後再說，不要冒然用政治選舉的方式判定。

記者追問，如何看待國民黨主席朱立倫指稱民進黨在農委會研究計畫案用抹黑的手段。

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對此，鄭運鵬指出，這部分應請國民黨桃園市長參選人張善政說明，看來農委會初步的調查結果與週刊內容幾乎一致，用迴避、訴訟、質疑方式無法解決大家對於新台幣5736萬元研究報告easy money的質疑。希望他們一起召開說明會，不要再找理由迴避。

對於朱立倫指稱張善政其實只是計畫主持人的說法，鄭運鵬表示，在合約上企劃主持人就與乙方一樣都有連帶責任，他請朱立倫是不是公開說明，這3份報告是否都完整看過，若看過認為報告的確值5736萬元、沒有複製貼上、沒有抄襲，朱立倫若願意請召開記者會一次說明。（編輯：戴光育）1110919