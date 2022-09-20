黃珊珊合體李鴻源談防災型都更 提未來宅等4方向

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（中央社記者劉建邦台北20日電）無黨籍北市長參選人黃珊珊今天透過臉書發文，指與競選政策總顧問、前內政部長李鴻源合體談防災型都更。黃珊珊提未來宅等4方向，且承諾會在李鴻源監督，用心推動防災型都更。

台東池上18日下午發生芮氏規模6.8地震，防災及都市更新等議題引外界關注。黃珊珊今天上午透過臉書（Facebook）粉絲專頁發文，提及如果震度6級地震發生在台北市，將會發生什麼事？她並與李鴻源討論相關議題。

黃珊珊表示，李鴻源提到震度6級地震發生在台北市，後果不堪設想，全台北屋齡30年以上達64萬戶，都市更新刻不容緩。她針對防災型都更提出4方向。

黃珊珊說，包含以河岸導向都市發展策略（River Oriented Development，ROD）方式增加獎勵容積，加速都更，淡水河沿岸士林區、北投區、萬華區、中山區、大同區，正好是土壤液化相較嚴重地區，ROD推動不僅是美化河岸景觀，更解決主要安全問題。

她指出，台北未來宅部分，許多老社區有長輩居住且在外租房不易，透過市有建物及用地整合運用導向都市發展（EOD）把閒置校舍整併改建，做中繼住宅來源，讓住戶可安心等舊房子更新完後再搬回。

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黃珊珊說，都更紅利全民共享，市府將依各區域條件需求訂定相應容積額度，包含開放以租代購、以租轉購、以房養老模式，活化台北未來宅（中繼住宅）輪轉過程，增加房屋使用效率。她還提到將針對危險區域普查。

她表示，未來會在李鴻源監督下，用心推動防災型都更，歡迎所有市議員參選人一起為市民生命財產安全盡一份心力，讓接下來都更像花朵一樣綻放。（編輯：戴光育）1110920