新北政見系列影片 林佳龍：給我3分鐘看見大願景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天推出「市政大願景」系列政見影片，率先以城市大溫暖篇開場。他呼籲選民「請給我3分鐘的時間，跟我一起看見願景，看見新的新北市」。

林佳龍今天在臉書（Facebook）上發布「市政大願景」系列影片首篇「城市大溫暖」，片中說明近來所宣布的政見，包括凍卵補助、公托倍增、長輩假牙補助、增加敬老愛心卡點數及使用項目等多項政見。

林佳龍貼文表示，參選新北市長2個多月以來，他不斷提出許多政策，透過演講的場合，讓越來越多的市民了解他的理念。儘管很多人不斷告訴他，沒有人關心政見，但他依然要負責任地研讀資料，開會討論，擘劃城市的願景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，相信有非常多新北市民非常關心這座城市的未來，這裡是400多萬人生活的所在，值得更好地對待。「我的對手靠著『好好做事、專心市政』八個字跟選民對話，這不是我們樂見的民主品質」。

他表示，「市政大願景」系列影片是他誠懇的政見，因為他深信政治人物不管在什麼位置，都須以人為本，才能負責任地把事情做好，不辜負從政最初的願望：讓台灣更好「請給我3分鐘的時間，跟我一起看見願景，看見新的新北市」。（編輯：戴光育）1110920