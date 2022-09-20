蔡適應提改善無障礙空間 謝國樑推長者照護升級

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天說，將選定無障礙空間優先示範區，透過設置示範區，逐步改善人行環境。國民黨基隆市長參選人謝國樑則提出樂齡友善政見，盼讓長者照護大升級。

蔡適應今天與基隆市議員童子瑋、基隆市議員參選人陳軍佐等人在慶安宮舉辦「人行環境改善」政見發表會。蔡適應表示，在西元2014年，前基隆市長張通榮和謝國樑擔任立委時期，基隆的無障礙設施，是最後一名丁等的城市，在他和基隆市長林右昌努力下，終於往乙等邁進。

蔡適應說，無障礙的空間必須每年推動，他將邀請專家、學者實際勘查，選定優先示範區，透過設置示範區，逐步達到人本友善環境。

蔡適應表示，過去無論是公私部門，在架設纜線並沒有相關制度，進步的城市不該有「蜘蛛網」，他上任市長後，會持續辦理清理纜線，並與路平專案整合，他認為路平專案對象不僅是車，更重要是人，要讓人成為這座城市的主體。

謝國樑透過新聞稿指出，對於多數至雙北市通勤的基隆人，目前大多營業到下午5時、6時的日照中心無法完全符合需求，未來將規劃延長日照中心營業時間，衍生的差額則由政府補助，降低通勤族返家時間壓力，與減輕照護長者家庭負擔。

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謝國樑指出，日照中心費用是大多數長者照護家庭的經濟負擔，未來將規劃提高中低收入戶使用日照中心，或從居家服務者補助費用開始，減輕長者照護家庭壓力。

此外，謝國樑表示，「行的資源整合與升級」也是照顧長者重點，未來規劃將公車全面替換為低底盤公車，方便長者上下車，並期望以大型商場、便利商店等為據點出發，設立「銀髮與幼兒商場」，提供長者及嬰幼兒的食衣住行。（編輯：方沛清）1110920