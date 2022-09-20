外交部青年大使訪帛琉受歡迎 與總統熱情玩自拍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北20日電）外交部「國際青年大使交流計畫」近日完成訪問友邦帛琉行程，除獲得帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）親自接見，並參與台帛「氣候變遷青年論壇」及多項文化交流，增進雙邊邦誼。

擔任訪團團長的外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹今天在例行記者會表示，訪團8月27日至31日訪問帛琉，圓滿達成任務，外交部也在今天公布出訪影片。

王雪虹表示，此團是自COVID-19疫情爆發以來，中央部會及外交部辦理國際青年交流的首發團隊，以參訪主題「你我海洋，台灣幫忙」（Our Ocean, Taiwan’s Devotion）向帛琉傳達台灣在環境永續的努力，汲取帛琉相關經驗，盼增進台帛雙邊交流及鞏固邦誼。

王雪虹指出，全團最精采亮點是惠恕仁8月30日在國家博物館前廣場接見青年大使，一同接受帛琉「國家廣播電台」（EPFM）專訪，並透過影音直播向全球放送。

王雪虹表示，惠恕仁與青年大使交換台、帛兩國於環境永續及海洋保育的理念，他強調台灣是經濟發展成功故事，台帛共享民主自由價值，兩國需要互相幫忙，共同在國際社會站立。惠恕仁並為青年大使持手機一一擺各種姿勢自拍，展現親民形象與訪團互動。

王雪虹表示，帛琉與台灣同屬太平洋島嶼國家，共同面臨氣候變遷及海洋保育的挑戰，此行駐帛琉大使館特別舉辦「氣候變遷青年論壇」，帛琉人力資源、文化、觀光及發展部長墨杜（Ngiraibelas Tmetuchl）全程出席。

外交部指出，台帛青年團隊各就極端氣候造成的海平面上升，及水資源短缺、經濟發展與生態保護的衝突，以及永續發展等議題提出報告並進行交流討論，現場提問踴躍。墨杜多次肯定台灣青年大使的報告不只指出問題所在，更提出解方，令人印象深刻。

台灣青年大使也探訪帛琉老年中心的長者，進行愛心志工服務；另與帛琉高中學習中文學生及社區學院學生交流，除共同合唱中文歌曲「手牽手」，並表演扯鈴、舞蹈及特技。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

訪團壓軸活動為「台灣文化之夜」，青年大使運用聲光科技，展現音樂、舞蹈及民俗技藝等長才。晚會共吸引帛琉政要、僑胞等近200位賓客出席。青年大使抵達首日在帛琉夜市進行的台灣民俗快閃表演，也有超過600人次駐足觀賞，創下帛琉夜市單日訪問最高人數。

外交部表示，「國際青年大使交流計畫」自98年起開辦，每年遴選大專院校學生擔任青年大使，迄今已有約1800位學子參與此計畫，他們從學校畢業後在各行各業發光發熱，並有多位優秀青年大使於畢業後進入外交部服務。（編輯：黃國倫）1110920