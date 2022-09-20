人權會12月辦論壇 邀高哲夫與談
（中央社記者陳俊華台北20日電）人權會主委陳菊19日接見歐盟駐台代表高哲夫時說，台灣與歐盟理念相近，12月將辦理「台灣移工與人權專業論壇」，希望邀高哲夫從歐洲人權機構的經驗，談企業永續發展與移工人權保障。
國家人權委員會今天透過新聞稿指出，歐洲經貿辦事處代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）19日下午拜會陳菊。雙方就環境保護、外籍移工、漁工、身障者人權及去機構化、生命教育、死刑存廢、司法改革等人權議題，進行廣泛交流。
陳菊表示，台灣與歐盟理念相近，在台歐盟人權諮商會議中，台歐雙方持續在企業與人權、外籍移工人權、LGBTI與性別平等、廢除死刑等議題合作交流；感謝歐盟在歷屆台歐盟人權諮商會議中，分享寶貴經驗。
高哲夫說，台灣人權發展堪稱亞太區域的典範、亞洲的先驅，人權會的成立更是人權發展的里程碑，歐盟支持符合巴黎原則下所成立的人權組織，期待能與台灣更密切合作。
陳菊表示，從人權會成立後，就外籍漁工議題成立專案小組，與政府部門及民間團體共同協作，促成行政機關擬定行動計畫，人權會並出版發布專案報告。
陳菊也說，針對在台移工及移工懷孕後的工作、醫療相關保障，及其孩子出生後的醫療、社福及教育資源等，人權會正進行系統性的研究與訪查。
陳菊指出，人權會預計12月辦理「台灣移工與人權專業論壇」，希望屆時能邀請高哲夫從歐洲人權機構的經驗，來談企業永續發展與移工人權保障。
高哲夫表示，感謝陳菊的邀約，歐盟近期通過「歐盟-台灣參與支持計畫」（EU Taiwan Engagement Support Facility），以支持台灣人權發展，期待雙方能在外籍移工、廢除死刑及新聞自由等議題，有更多合作與交流。（編輯：謝佳珍）1110920
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