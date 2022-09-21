黃珊珊提永續台北政見 盼公私協力打造綠能節能城市

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（中央社記者劉建邦台北21日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天舉行「永續台北」政見發表會，提出2050台北淨零排碳等內容；她說，永續城市需市民參與及公私協力，才能將台北打造成綠能、節能永續城市。

黃珊珊上午在競選總部召開第4場政見記者會，內容為「永續台北」，以2050台北淨零排碳為主軸，延伸包含共融交通治理、能源自主計畫等細項。

黃珊珊說，台北市政府在去年提出2050淨零行動白皮書，加速規劃包含運輸、住商、廢棄物、農林部門的減碳政策。

她指出，在農林部門，以提升綠資源與管理為重要政策，讓台北在2023年減排40%、2024年達減排65%，2050年為零排碳目的，且競選總部率先不用一次性產品，不主動懸掛廣告看板，實踐永續理念。

黃珊珊表示，推動城市淨零轉型過程須兼顧公平正義，北市府預計籌措新台幣10億元經費，設氣候轉型基金，專款專用給影響較多民眾、企業及勞工，透過獎勵及補助等，落實環境正義目標及確保公正轉型。

她也提出共融交通治理，以北市府共享、綠能、安全、e化政策為基礎，並在2030年達成多項目標，包括2030年前達成完善捷運路網，包括信義線東延段、萬大線一及二期、環狀線南北環段，及每年增設電動車充電格位100格，補助160格，2030年至少完成2000格，電動公車每年增加約400輛等政見。

黃珊珊說，另一項計畫就是將北市垃圾焚化廠，轉型為發電效率25%以上生質能源電廠，並建置儲能設備與系統，以及擴大智慧電網計畫，像讓垃圾焚化廠整合為綠能循環園區。

她指出，永續城市需市民參與和公私協力，把節能減碳精神融入生活，所有人共同參與推廣未來永續理念，才能將台北打造成綠能、節能的永續城市。（編輯：陳仁華）1110921